La adolescente de voz angelical que cautiva a Mendoza

Con tan solo 16 años Julieta Requena se impone en Mendoza con covers en inglés que fascinan a quien la escuche. Julieta como un ángel caído del cielo ha interpretado algunos temas que encrespan la piel en eventos mendocinos y poco a poco, junto a Javier Segura van sumando adeptos.

Ella resultó ser la elegida para romper el hielo en el evento del Día de los Enamorados: Be My Valentine, el próximo 16 de febrero a partir de las 19 hora en la Bodega Otaviano. Junto a su mentor estarán interpretando temas como “Wicked Game” de Charlotte Cardin, “Fallin” de Alicia Keys, “Take Me To Church” de Demi Lobato, entre otros. El romanticismo a flor de piel de la mano de esta pequeña artista. ¡Conocela en la entrevista!

-¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a la música?

-La música me gustó siempre, desde muy chica. No sabía si quería ser cantante, pero le empecé a poner más pilas porque me di cuenta que era lo que quería hacer, hace dos años cuando empecé a tomar clases con Javier Segura. Arranqué con shows, porque antes tenía mucha vergüenza.

-¿Cómo fue que te animaste a cantar en público si eras tan vergonzosa?

-Gracias a Javier Segura. Me ayudó a dejar la timidez de un lado y también encontré el estilo que me gustaba a mí.

-¿Cuál es tu estilo?

-Indie Pop y en inglés.

-¿Y cuál es la artista que te inspira?

-Demi Lobato, sin duda. Superó muchas cosas y sin embargo logró llegar dónde está. Mis canciones son de desamor.

-Ya tenés tus videos en YouTube, ¿creés que eso hace hoy que llegués a otros sitios sin tener que moverte de Mendoza?

-Sí. La gente responde bien.

-¿Pensás en lanzar tus temas propios?

-Sí, es la meta de este año. De hecho escribo mis propias canciones, nunca se las mostré a nadie más que a Javier. Las voy a lanzar cuando me sienta más segura como artista. No es cualquier cosa mostrar lo que sentís.

-¿Qué querés transmitirle a la gente cuando cantás?

- El sentimiento que lleva esa canción. Cuando la gente me dice que me escucha y se les pone la piel de gallina; para mí es muchísimo.

Quiero transmitir que en realidad estoy sintiendo lo que estoy cantando.

-¿Qué es lo que más te gusta de cantar?

- Que siento lo que estoy cantando. Soy yo y la canción. Es mi momento de estar lejos de todo.

Agradecimientos

Mucho Hair Attitude: Lucas Salvo

Jonhy B. Good

Make up: María José Medina