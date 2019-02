Ingreso del Sol a Piscis: elige sufrir o servir

El signo no es una persona ni varias, los que tienen el Sol en Piscis al recibir esta energía en su carta astral tienen la opción de aprender lo mejor de este signo o bien tomar la elección de ser hipersensibles y evadirse de la realidad para no cumplir con la profunda tarea de entrega, sin perder el contacto con la realidad terrenal.

En el gráfico siguiente justamente se produce un efecto en las casas, espacios que se proyectan con la rotación de la tierra. Este efecto, lleva por nombre casas interceptadas, se puede apreciar que el signo de Piscis y Virgo, opuestos complementarios, están ubicados dentro de una casa sin que llegue una linea; que se llama cúspide de casa. Para dar una explicación más visual es como una habitación que existe, pero no tiene puerta de entrada, la entrada esta en otro espacio, como esos departamentos que tienen un entrepiso y allí hay una habitación que se llega por escalera y no tiene puerta.

Las casas interceptadas son energías subconscientes, que no están visibles y la tarea es poner consciencia sobre ellas. Piscis-Virgo es el eje del servicio y la tarea en beneficio de los demás, con la consigna de que todo dar y tiene que recibir, la entrega es un sagrado oficio: amar y ser un canal del amor divino. Cuando no se puede con esta energía, es más fácil evadirse, sentir ser victima de las circunstancias , el sufrir es una constante, ya sea por si mismo o por los demás.

ARIES EN CASA 8 Urano (saliendo de Aries) y Marte en Tauro

Un mes para terminar un ciclo de siete años(Urano en Aries), la transformación esta en tomar consciencia de la experiencia adquirida, soltar visiones individualistas. Sí, afianzar la identidad autentica, ser consciente de tener planes que integren a las relaciones más íntimas como la pareja.

Marte en esta posición, pide calma en la acción, sin obsesiones, constancia, paciencia; para llevar a realizar, valorar los cambios y procesos personales.

Aries sufre ante la lentitud, ante la falta de acción, en casa 8 aquietarse, buscar acción en el interior de tu ser, puede ser difícil, pero encontrarás tu verdadera capacidad de servir , tu talento es el movimiento rápido y preciso en el momento justo. Si meditas y haces una introspección, saldrá desde tu interior el paso a seguir; que te afianzará y llegaran las ideas para tu nuevo camino.

Que tu accionar sea desde lo más profundo de tu sentir y tus actos creativos contribuyan con el bienestar de muchos. ¿Quién eres después de estos 7 años que pasaron? ¿Podés seguir en el aprendizaje de paciencia?

TAURO EN CASA 9

Esta combinación de signo y casa marca una tendencia a buscar más allá de tu realidad, si tu mirada queda fija en el piso y solo podés ver en un cuadrado de baldosa, te estás evadiendo de creer que existe vida, más allá del sufrimiento. Elige tu valor por tí mismo, tu capacidad son los talentos que tienes al alcance de tu mano y con eso puedes ser útil dando belleza, expandiendo tu contacto con la armonía más profunda de tu ser, que se conecta a través de la fe en alguien superior.

Es momento de aceptar la dificultad, con maestría, paciencia, sabiendo dar paso por paso para llegar a tu objetivo. No dudes en poner la vista en un lugar más lejano, aunque implique tiempo y responsabilidad.

Usá tu capacidad de constancia, unida a la creencia de lo que puedes en unión a la fe en lo superior divino, un cambio comienza en tu vida que no puedes evitar, quedando solo en lo conocido y antiguo. ¿Podés ver cual es tu creencia de valores (mental, emocional, físico, espiritual)?

GÉMINIS EN LA CASA 10

No dejes que tu mente boicotee todo lo que has logrado hasta este momento, quien te confunde y te hace sufrir es la racionalidad impuesta por la cultura y la sociedad que define modismo y estereotipos de éxito. Este mes es potencial para lograr eso que estas desarrollando en tu pensamiento. Un torbellino emocional esta en tu interior queriendo expresarse, busca un contacto con la música, aprende a tocar un instrumento, acepta la dos caras de una misma moneda, no te pierdas en el mundo de las decisiones y elecciones. Elige sentir tu corazón, expresate y hazlo como un servicio, dar la información que tenés cuando puedes ver dos puntos y unirlos.

La dualidad es un aspecto humano que pide encontrar el punto medio entre dos polos para equilibrio, cuando dos se equilibran, llegan a ser uno potenciado. ¿Podés parar y respirar para aquietar tu mente?

CÁNCER EN CASA12

El tema central de la familia para Cáncer, es un tema de mucha entrega basado en el amor sanguíneo. Sufrir por lo que le sucede a tus parientes, familiares es parte de un aprendizaje, que pasa por soltar, aceptar que individualmente cada integrante de la familia pasa por sus propias crisis, aprendizajes para madurar, tanto en personalidad como también desde su alma que esta experimentando y evolucionando. Este mes, disfrutá de amar, cuidar, nutrir, con la frescura y el placer de dar, quien te reconoce y te devuelve es la vida, el destino de tu alma crece con tus actos de entrega y amor. Podés buscar un espacio para tu auto-contención, haciendo algo exclusivo para vos.

LEO EN CASA 1 Luna

LIBRA EN CASA 2

El amor y la relación contigo es un punto trascendental en tu vida, el agobio de responsabilidades y trabajo están minando tu vitalidad. Un mes para tomar ritmos de descanso, aquietarse, sentir tu cuerpo y sus necesidades. Sufrís ante la falta de equilibrio, no pienses que te lo tiene que dar alguien, es tu compromiso contigo de encontrar tu paz y equidad interior. Creá tu sistema de belleza y arte donde puedas disfrutar, recibiendo lo que mereces.

VIRGO EN CASA 1 (interceptada)

Este mes hacé lo que sea placentero tu trabajo, tiene que darte una satisfacción, lo que haces más allá de sostenerte económicamente. Observá cuáles son los pro y contra de tu diario vivir, compara con otros momentos de tu vida y si no estas cómodo, busca el modo de expresar tus necesidades, cambiar sin que te sientas mal, expresa desde tu sentir, sin temor , sin enojo.

Ver todo negro y sin salida es un alto pesimismo que potencian las noticias diarias, el caos social, es una realidad que tiene un proceso de cada individuo. Tu salida ante las dificultades esta en cada detalles que pones, une en detalles de reconocimiento para vos mismo y que esta unión muestre tu especialidad y talento único. Sentí qué pide tu corazón y sirve a ese sentir. ¿Podés dejar de ver lo que no podés hacer y encontrar lo que te sale maravillosamente bien?

Parte de llegar a un estado equitativo es pasar por dos polos, experimentar, palpar, sentir, ver, para luego encontrar lo que realmente te da armonía y puedes disfrutar. ¿Podés tomar una decisión sin pensar que sea aceptada por todos?

​ESCORPIO EN CASA 3

Sufrís si no está todo bajo tu control, en realidad es miedo a que los hechos no cumplan con tus deseos. Tu mente puede estar siempre viendo el lado oscuro de las situaciones, sin poder ver con optimismo el momento que estas viviendo.

Tu intensidad en el sentir, conmociona tu ambiente, impidiendo que fluyan los sucesos y poder aceptar ciertos desbordes o conflictos, son parte de la vida. Controlá tu propia forma de ser, tu ambición idealista puede ser difícil de realizar, acercate más a la realidad cotidiana y en tu capacidad de sentir esta tu servicio, buscá ayuda delegando a los que pueden tener una capacidad más clara de expresión. Dialogá, expresa, pregunta para salir de las dudas y podrás resolver, sin dolor, ni sacrificio. Afianzá tus conocimientos, capacidades, expresa desde el mejor lugar de tu sensibilidad y lograrás ser respetado. Podés ver cuáles son tus obsesiones y cómo soltarlas.

SAGITARIO EN CASA 4 Y 5 júpiter, Saturno y Venus

La familia, el amor, los hijos temas que siempre están en las prioridades humanas, implican el sacrificio de rearmar reglas de convivencia. Este mes Sagitario tendrá mucho en que trabajar en su interior para poder exteriorizar las necesidades de contención y afecto. Muchas veces las reglas propias y las que vemos en los demás son el límite que no se puede cruzar, amar es una tarea difícil, confundimos el enamoramiento con amor, el enamoramiento es la forma de atracción para relacionarnos, el amor a la familia, los hijos, el compañero de vida es una tarea diaria, nos lleva a procesar y buscar continuamente un esfuerzo para el entendimiento y comprensión.

Sagitario buscador de la verdad, de ir más allá en todo, siendo esta su misión, tiene el desafío de cruzar las diferencias, dificultades con la familia, los hijos y su amor de enamoramiento. Tiempo, paciencia, diálogos en profundidad, organización, respeto, para llegar a que el amor sea disfrute y cumpla con la idea de compartir la felicidad de todos. ¿Podés aceptar que tu verdad tiene que adaptarse a las verdades de los demás?

CAPRICORNIO EN CASA 6 Plutón

Trabajo y rutina en esta combinación de signo y casa, algo que es parte de la misión de Capricornio. Este mes estando Plutón en el tercer decanato de este signo, invita a una transformación en las rutinas laborales y diarias, si no existe una toma de consciencia del cuidado del cuerpo, puede ser el mes de visitas al médico o profesional de la salud. No es para alarmarse es tomar consciencia que nuestro cuerpo tiene limites y necesita cuidados. La enfermedad pandemia de este tiempo es el estrés, los excesos de trabajo y responsabilidad, sin tiempo de descanso; presiones cotidianas, deben ser evitadas buscando salidas alternativas, creando un sistema de vida, donde disfrutar de lo que se tiene, sin ambicionar desmedidamente.

El desgaste neuronal y mental jugara en contra de los objetivos de éxito, el poder esta en la conexión del deseo y el sentir verdadero de las reales necesidades. Reflexionar, buscar espacios de introspección, métodos de relajación , meditación son buenas herramientas para capitalizar este mes. ¿Podés dejar que el universo organice y te ayude a cumplir con tu destino?

ACUARIO EN CASA 7 Sol, Neptuno, Mercurio y Quirón en Aries

Una casa 7 extrañamente cargada de varios planetas y compartida esta posición con Piscis.

Para Acuario este mes, tendrá que buscar, que más allá de sus geniales ideas, el sentir profundo guiará esas ideas. El sacrificio sera no intelectualizar o creer que lo se conoce es sabiduría, justamente el equilibrio entre mente y sentir más experiencia dan sabiduría.

Acuario siente agresión cuando se lo encasillan en formatos repetidos, esa es una herida a sanar, saber y ser distinto tropieza con el miedo de los que tienen parámetros de normalidad y no aceptan los cambios.

En tu misión propones siempre reestructurar, rearmar creativamente, inventa tu propio sistema de entrega a nuevos valores para tu vida que te lleven a esa conexión natural con lo espiritual que tenemos todos los humanos. No busques desde los formatos esa conexión, hazlo desde tu propio modo de unión con Dios. ¿Podés bajar esas ideas magnificas que te llegan, amasarlas con un sentimiento positivo y realizarlas poniéndote en acción?

PISCIS EN CASA 7 (interceptada)Sol, Neptuno, Mercurio y Quirón en Aries

Este mes el Sol iluminando y renovando tu año astral, unido a Neptuno y Mercurio, se potencia tu natural capacidad de llegar a la compresión profunda de todo lo que te rodea. Unificando todo encuentras respuestas y solo debés dirigirte a tu propia sanación, aquello que te hiere es el aprendizaje para tu defensa, conectar con tu ego centrado para poner los limites, salir de las relaciones tóxicas, seguir, afianzar, tu misión y desarrollo. Firme de lo que verdaderamente te hace feliz y te habilita a dar, entregar, comprender, a quienes verdaderamente desean mejorar su vida. Las quejas y falsos sufrimientos son caldo de cultivo para boicotear tu evolución, tu calidad de vida. Siente claramente cuales son tus talentos y disfruta compartiéndolos, para recibir lo que te merecés. ¿Podés soñar, consciente de la realidad, sin que la realidad, sea propuesta de sufrimiento o dolor?

LIBRA

Es un mes que refuerza el camino de autenticidad, identidad creativa, los vaivenes emocionales pueden hacerte sufrir, cuando sientes que otros te superan en tus capacidades, solo tienes que afianzar tu identidad creativa, el talento no se copia, no existe competencia cuando creés en tu original forma de ser. Reiniciá aspectos de tu vida que has postergado, tomá consciencia de que podés emitir luz, consciencia, brillo para potenciar a los que te siguen y se unen a vos. ¿Te das cuenta dónde esta tu centro que atrae lo que desea?