Imprescindibles: ¿por qué deberías invertir en una camisa blanca?

Si hablamos de básicos imprescindibles a la hora de vestirnos, no podemos no mencionar a la camisa blanca, uno de los must infaltables de cualquier guardarropa. Estas camisas no sólo flexibilizan nuestro closet, sino que también amplían enormemente la posibilidad de armar nuevos conjuntos, y como tal, ameritan romper el chanchito y hacer una “inversión”, ya que aquí la calidad de género y confección son esenciales.