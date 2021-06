Arreglos florales súper fáciles para decorar el interior del hogar

El otoño es una estación que tiene su magia propia. Y si bien la primavera llevó históricamente la fama de ser la estación floreada, las hojas amarillas, los frutos totalmente secos y los tonos ocres y rojizos de los que se tiñe todo, nos regalan la posibilidad de crear nuestros propios arreglos florales con elementos que son más que accesibles para decorar todo el hogar.



Lo más fácil de conseguir son los restos de la poda de los árboles, las ramas y frutos que quedan secos luego del mantenimiento de cada jardín. Con alguna pizca de ingenio y un poco de tiempo durante un fin de semana, se pueden crear arreglos florales con temática otoñal que serán la envidia de cualquier diseñador de interiores. A continuación, ideas para renovar tu casa con la nueva estación.

Coronas de flores

Aunque hay quienes asocian las coronas como un elemento clásico de la navidad, pero nada más lejos de la realidad. El otoño abre la puerta a los colores lavados y con eso podemos realizar nuestros propios experimentos. Una corona otoñal es el perfecto arreglo floral para decorar una puerta, una ventana o una pared.



Asegúrate de que las flores estén secas, y de esa manera, tu arreglo floral podrá durar por mucho tiempo. Para secar flores solo necesitas un poco de papel secante, una cuerda y 2 cerámicas. Con estos elementos, deberás hacer un "sandwich" de flores, utilizando las 2 cerámicas en la parte exterior, el papel secante del lado interior, y las flores que deseas secar en el medio. La cuerda es para mantener la presión entre todos ellos.

Fuente: Country Living Magazine

Centros de mesa otoñales

No hay mejor forma que darle personalidad a un ambiente que con un centro de mesa. Y realizarlos es tan sencillo como decorativo. La clave para este tipo de arreglos florales es valerse también de las hojas que podemos juntar de la poda.



Las hojas de los árboles no solo brindan volumen sin quitar espacio, sino que ofrecen una gama de colores rústicos que queda bien con prácticamente todo. Además, una excelente forma de acompañar este tipo de decoración es con piñas (No los ananá, sino los frutos del pino). Con algunas que puede haber en cualquier jardín con árboles, cambiaremos drásticamente cualquier centro de mesa. ¡Tip! Acompañar tu centro de mesa con velas queda bellísimo.

Fuente: Southern Living

Utiliza ramas enteras

No todo debe ser delicado y perfectamente alineado. Si hay algo por lo que el otoño se caracteriza es por su lado rústico. Para eso, no temas atreverte a cosas que no habías hecho hasta ahora. Puedes aprovechar una rama entera caída de la poda para utilizarla como decoración, de hecho, si te vales de 3 o 4 ramas de diferentes árboles, dará la sensación de tener tu propio otoño decorando tus ambientes.

El otoño es la estación de la renovación, y siempre hay que empezar por nuestra propia casa. Ya sea con coronas, centros de mesa o ramas salvajes, la gama de colores que brinda la caída de las hojas es la excusa perfecta para convertir tu hogar en algo totalmente diferente.

¿Cuál de las propuestas te gustaría armar? Te dejamos algunas ideas de ramos florales ideales para el otoño: