Con qué tres plantas se puede decorar la mesa navideña

El especialista Luis Canziani recomendó 3 plantas para decorar la mesa navideña en aquellos lugares donde hace calor, no como en el hemisferio norte.

Es que hemos adoptado muchas tradiciones de otras culturas para estas fechas. Así, comemos y tomamos prácticamente lo mismo que en lugares como Estados Unidos, que las épocas navideñas son frías. Con las plantas sucede lo mismo, pero de este lado del planeta podemos sustituirlas por otras opciones de temporada.

"Nos vendieron la iconografía de esos países, cuando acá para Navidad estamos en verano", comenzó diciendo el especialista en plantas.

Canziani contó que el tradicional pino que usamos en Navidad "normalmente es un abeto, una conífera que crece en forma cónica, no se le cruzan las ramas y en la parte inferior del tronco no le crecen ramas, entonces te permite poner los regalos". "En el norte te llevan un abeto, luego lo buscan y lo replantan, para que no muera".

Si aquí quisiéramos hacer lo mismo, el columnista de No Cantes Victoria recomendó prever que "hay que ponerlo a distancia, por ejemplo de puertas, porque sino en 6 años van a tener el pino enorme y no podrán pasar".

Respecto del muérdago dijo que el que se usa tradicionalmente es el acebo o el falso muérdago. "Son dos plantas empleadas por los celtas, druidas y vikingos para festejar el solsticio de invierno, el 21 o 22 de diciembre, cercano a la Navidad. De ahí se tomó. En invierno tiene pelotitas rojas, no ahora".

Además, "el falso muérdago tiene una madera característica, que no flota en el agua. Y lo usaban mucho para construir arcos y flechas, ya que una vez cortada la madera es muy flexible".

"El muérdago real es una planta semi parasitaria: un pájaro se come la semilla de esta planta, defeca en otro árbol esa semilla y ésta tiene la capacidad de germinar y meter sus raíces en otra planta que la lleva. En el pedemonte vemos un montón de olmos, olivos, álamos y aguaribays que de repente les sale una planta con flores rojas muy llamativas, eso es el muérdago", contó Canziani.

La leyenda cuenta también que si dos personas desean perpetuar su amor deben besarse debajo de un muérdago.

Con qué decorar la mesa navideña de verano

Actualmente hay una tendencia a la decoración con plantas, no con hojas o flores cortadas. Muchos viveros, de hecho, se encargan de la deco de un evento bajo esta modalidad.

Dicho eso, Canziani contó que en vez de pino podemos usar un aguaribay. Y en el caso concreto de la mesa navideña, en la que los colores predominantes son el verde y el rojo, "podemos usar ramas de grateus, que en esta época está en su esplendor. Son de un verde intenso y tienen pelotitas rojas".

También podemos usar una Santa Rita, cuya hoja es muy verde y la flor muy roja, aunque también hay fucsias. Y finalmente sugirió emplear rosas.

Si aún no armas tu mesa navideña, ¡ya tienes 3 ideas!