¿Tu cocina es oscura? Los mejores trucos para iluminarla

1-Si estas construyendo y podes organizar previamente la distribución de la cocina, es lo mejor. Porque podés organizar ventanas para que ingrese luz natural. Si ya está construido, evalúa con un diseñador de interiores o arquitecto la opción de romper un muro y poner una abertura.

2- Colocar luz bajo la alacena es lo más acertado. Porque con eso podes iluminar perfecto la mesada y ver mejor todo lo que hagas. Además le da buena iluminación a todo el muro generando más luz y amplitud.

3- Elegir materiales claros. Cuando está iluminado de esa forma ayuda a que el espacio se ve amas grande. Es importante que todos los materiales e iluminación se elijan con un sentido.

En el ejemplo a continuación pueden ver que no importa que tan lujosa o moderna o de materiales claros sea la cocina, si la iluminación falla, todo falla.

4- Si no hay ventanas, o ninguna manera de que ingrese iluminación natural, es importante incorporar iluminación artificial. En este caso, no solo hay luz ambiental en todo el espacio sino también debajo de alacenas o sobre mesada. Estas son importantes porque al trabajar sobre la mesada no se generan sombras que impidan ver el trabajo sobre ella.