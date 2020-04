Ordenar nuestros hogares en cuarentena y no morir en el intento

Estefania Fryd es organizadora profesional y la primera Consultora oficial “Marie Kondo®” de Argentina y el Cono Sur. Nos respondió todas las dudas que los espectadores tuvieron mira algunos temas de que hablamos.

¿Qué diferencia hay entre ordenar y organizar?

Ordenar, nos cuenta, vamos a hacer toda la vida. Lo que vamos a hacer una sola vez es organizar. Esto tiene varias etapas, una vez logradas es más fácil ordenar a diario lo que va saliendo de su lugar.

¿Qué tips nos poder dar para empezar a ordenar nuestros espacios?

Sacar todo para ver realmente que es lo que tenemos. Así después pasar a la segunda etapa. No abarcar todo junto sino, ir de a poco aunque parezca que no vamos a terminar más.

Descarte. Filtrando que es lo qué te hace feliz.

- Categorizar. Sub dividir esta clasificación, por ejemplo: todas las remeras de manga larga juntas, en la cocina todas las ollas juntas, tupper juntos, etc.

- Guardar. Intentar guardar todo aprovechando bien el espacio.

Hemos hecho muchas notas de como reciclar objetos o prendas de indumentaria pero, ¿cómo sabemos qué conservar y qué no?

El método de Marie Kondo lo que propone es identificar objeto por objeto pensando qué es lo que me hace feliz o no. Realizando esto es más fácil identificarlo. Por eso de este método pega tanto a nivel mundial. Porque no tiene que ver solo con organizar tu casa, sino con una cuestión interna de organizar tu vida.

¿Qué es lo más loco que viste ayudando a organizar en una de tus asesorías?

Vi muchas cosas, pero lo que más me llamo la atención fue de una clienta que me había contratado para ordenar su placard. Una vez que sacó toda la ropa del placard, se dio cuenta que tenía guardado un aire acondicionado debajo de todo. Es por eso que se recomienda antes que nada sacar todo, para saber realmente que es lo que se tiene.

¿Qué es lo mejor para guardar la ropa fuera de temporada?

Cuando ya tenés la ropa organizada en contenedores se pueden subir o mover para atrás. Lo que no estoy de acuerdo es tener la ropa en otro lugar y hacer grandes cambios en invierno o verano.