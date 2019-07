Experiencia Beauty Site: los avances de los tratamientos y lo que se viene

Para aprovechar la temporada de invierno, Beauty Site le propuso a dos mendocinas probar los revolucionarios tratamientos del centro de estética. ¿Por qué? Porque el invierno es el momento ideal de prestar un particular cuidado al cuerpo e intensificar los tratamientos faciales y corporales para evitar que sufra y que envejezca antes de tiempo.

Beauty Site.

Fueron María Urrutigoity (chef) y quien escribe: Muriel del Barco (editora de MDZ Femme) quienes se sometieron a los tratamientos que ofrece el lugar. Poco a poco se van viendo las evoluciones y en esta nota, te lo queremos mostrar.

El diagnóstico lo llevó a cabo el Dr. Ariel Mira y así fue como las tres mujeres iniciaron el tratamiento y lo fueron mostrando a través de las redes sociales.

Te contamos de qué tratamientos se trata, los avances y todo lo que se viene para llegar, aún más beauty, al verano.

María Urrutigoity

La chef para mejorar el aspecto de la piel se sometió a Accent para combatir el fotoenvejecimiento. "Desde enero a esta parte hice tres tratamientos: dos con Accent Prime para abdomen y para rostro, pero también probé la depilación definitiva con el método Candela", contó.

"La piel de la panza me había quedado muy mal después de los embarazos y para repararla (generando elastina y colágeno) hice 9 sesiones de Accent Prime que trabaja de manera profunda", indicó y agregó: "Estoy muy contenta con los resultados porque mejoró la piel pero también hubo reducción de la zona que los atribuyo a eso porque no cambié nada en mi dieta ni en mi actividad física".

María Urrutigoity.

Por otro lado, en el rostro María notó como con radiofrecuencia mejoró el aspecto de la piel de manera natural. "El rostro se ve luminoso y fresco, es decir más joven", aseguró.

Muriel del Barco

Antes y después.

"Si bien esta paciente es joven, tiene algunas marcas que le quedaron de un acné", detalló el Dr. Ariel Mira y le recomendó también trabajar con radiofrecuencia fraccionada.

Radiofrecuencia fraccionada.

Con dos sesiones ya se nota la estimulación del colágeno a través de Accent para atenuar dichas marcas. A su vez se aplicó sobre la frente y contorno de ojos Xeomin. Un medicamento de receta que se inyecta en los músculos y se usa para mejorar la apariencia de arrugas moderadas a graves entre las cejas (líneas glabelares) en adultos por un tiempo corto (temporal).

Accent Prime.

Estos tratamientos se suelen combinar con rellenos suaves a base de ácido Hialurónico como Belotero, "que son totalmente naturales y ya están aprobados por la FDA", contaron desde el Centro de Estética.

Accent Prime para rostro.

Más acerca de los tratamientos corporales

Flaccidez y celulitis

Accent Prime

Accent Prime es la tecnología de última generación desarrollada por Alma Lasers para tratamientos corporales y faciales. Los efectos del tratamiento generan resultados permanentes sobre la remodelación corporal, tensado de la piel, eliminación de celulitis, rejuvenecimiento facial, eliminación de arrugas y líneas de expresión. Su versión corporal es ideal para el tratamiento de celulitis y flacidez en brazos, glúteos, abdomen, flancos y piernas. El tratamiento facial Accent Prime está diseñado para lograr el modelado facial y la eliminación de manchas y arrugas.

Vela Shape III

Vela Shape es la herramienta de última tecnología para el tratamiento corporal no invasivo contra la celulitis, la flacidez y la grasa localizada en zonas seleccionadas. Su tercera versión Vela Shape III funciona combinando el masaje de absorción por impulsos con la acción de la luz infrarroja y la radiofrecuencia, atacando depósitos de grasa mediante el calentamiento intensivo de los tejidos.

Venus Legacy

Venus Legacy es el método tecnológico no quirúrgico ideal para el tratamiento de la piel. Según opiniones de clientes y reseñas de organismos internacionales de salud, el tratamiento Venus Legacy es una técnica capaz de lograr resultados muy satisfactorios como la remodelación corporal, reducción de arrugas, reducción de celulitis, reducción de flacidez y circunferencia corporal, llevando a cabo un procedimiento no invasivo, indoloro, de eficacia inmediata y a largo plazo en pocas sesiones

Grasa localizada

Revolucionario sistema de radiofrecuencia selectiva y el primer dispositivo sin necesidad de contacto con la piel. Es un innovador procedimiento no invasivo y el único en el mundo aprobado por la FDA (Food and Drogs Administration of US), capaz de eliminar en corto plazo la grasa acumulada del cuerpo.

Permite reducir la circunferencia de toda el área abdominal, piernas o brazos. Su procedimiento provoca la muerte y eliminación de la célula grasa (apoptosis), -mediante el calentamiento selectivo del tejido adiposo-está diseñado para dirigir el ‘efecto térmico’ de manera selectiva hacia el tejido profundo, donde se alojan los adipocitos (células que forman el tejido adiposo). La radiofrecuencia seleccionará el adipocito a través del agua afectando únicamente a la grasa, protegiendo a las capas circundantes”.

Coolsculping

Tecnología empleada para llevar a cabo el método de reducción de grasa corporal mediante enfriamiento llamado criolipólisis. Este tratamiento consiste en enfriar las zonas corporales con grasa localizada (rollos), eliminando definitivamente células grasas al inducir el proceso de muerte natural de las mismas. Se trata de un procedimiento apto para hombres y mujeres, completamente natural, rápido, no invasivo e inofensivo tanto para la piel como para el organismo, que elimina las grasas atacadas siguiendo el curso normal de su metabolismo.

Depilación definitiva

El sistema de depilación definitiva Candela cuenta con la aprobación de organismos internacionales de tecnología médica como la FDA estadounidense y la Comunidad Europea. A nivel nacional, su práctica es avalada por ANMAT.

Próximamente en San Martín.

