Fanática del orden desde siempre, es organizadora profesional y la primera consultora oficial “Marie Kondo” de Argentina y el Cono Sur. Nos cuenta todo acerca de este servicio que es boom en estos días.

¿Cómo empezaste? ¿Qué te impulsó?

Todo se dio hace aproximadamente tres años, cuando un tío me comenta que había leído el libro de Marie Kondo y lo estaba aplicando en su casa. Como a él le estaba funcionando, lo leí y lo puse en práctica. Este proceso lleva un tiempo, yo lo hice en unos tres meses. Les mostré a mis amigas y les encantó, entonces me pidieron que las ayude a ellas haciendo lo mismo. Y ahí fue que empecé a verlo como una salida laboral.

Pero en realidad lo que más me impactó fue el hecho de haber filtrado los objetos en casa, pensando qué es lo que me hace feliz o no. Eso me ayudó a conocerme mejor a mí y tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de mi vida. Por eso de este método pega tanto a nivel mundial. Porque no tiene que ver solo con organizar tu casa, sino con una cuestión interna de organizar tu vida.

¿De qué se trata el concepto Organization Planner?

Dedicarse a la organización personal se trata de mejorarles la calidad de vida a otras personas. La profesión de organizadoras profesional ya existía antes de Marie Kondo. Lo que ella plantea, más allá de la técnica del doblado, es un cambio en el estilo de vida y organizar para siempre. Que no tengan que llamarnos para volver a manternerlo, sino que entiendan, con las herramientas que les damos, para que lo sepan mantener cuando nos vayamos.

¿Cómo llegaste a Mendoza y que de que se trata la charla que estás dando?

Me contactó Luz Latour y vio que estaba dando charlas por Buenos Aires y por otras provincias. Le interesó la propuesta que le plantee de la organización como un cambio en el estilo de vida, no solo como lo meramente estético y funcional. Ya que ella es coach y le interesaba apuntar a esto: a mujeres independientes, empoderadas que involucra a toda la familia pero que tiene que ver con un cambio más interno.

¿Qué significa ser Consultora oficial “Marie Kondo?

Es como si fuera un embajador del método en el país. Algunas cosas las tuvimos que adaptar a nuestra cultura. Por ejemplo en Japón tienen placares con muchos cajones, nosotros en cambio, tenemos más estantes que cajones. Lo que hice fue usar contenedores en los estantes que los reemplacen, para poder doblar bien la ropa y aprovechar la verticalidad. Desglosar los ambientes por separado porque los espacios acá son más grandes, en cambio ella plantea en Japón, organizarlos juntos porque los espacios son más reducidos.

¿Qué tips nos podés dar para empezar a ordenar nuestros espacios?

1. Descarte. En todo lo que tienen en las 7 categorías (ropa, libros, papeles, artículos de cocina, de baño, artículos varios y objetos sentimentales) no abarcar todo junto sino ir de a poco, tomarse varios días. Filtrando que es lo qué te hace feliz.

2. Categorizar. Sub dividir esta clasificación, por ejemplo: todas las remeras de manga larga juntas, en la cocina todas las ollas juntas, tupper juntos, etc.

3. Guardar. Intentar guardar todo aprovechando la verticalidad que es lo que solemos desaprovechar.

¿Cuáles son los temas que más te apasionan?

Lo que más me encanta es organizar baños y ropa interior. Los baños, porque se tira mucho y es el paraíso de las cosas vencidas. Ropa interior porque me encanta el antes y después. Por lo general ocupamos entre dos y tres cajones de bombachas, medias y corpiños, cuando en realidad si lo doblamos bien, nos termina ocupando uno solo.

