Enamorate de esta referente de moda: Andy Faerman

Hacía mucho que quería entrevistar a Andy. Lo que más me gusta de ella es su manera de mostrarse tal cual es. Influenciando a sus seguidoras de una manera consciente dando un mensaje real que todo es posible, que se puede empezar de cero en otra ciudad, ser madre todo terreno, ser una referente de moda y luchar por los sueños.

¿Cómo surgió tu amor por la moda?

Mi amor por la moda surgió desde que nací, desde chica coleccionaba revistas y me pasaba horas dibujando figurines. Siempre supe quería estudiar diseño de indumentaria.

¿Cómo fueron tus inicios como bloggera/influencer?

En el año 2008 empecé un blog con mi amiga Reni llamado “TwentyfourStyle”. Empezamos de abajo, moviéndonos, generando contactos y animándonos. Nos bancamos miles de críticas pero seguimos adelante porque pensamos que el blog iba a dar sus frutos y así lo fue.

¿Hace cuánto vivís en Miami? ¿ Cómo lograste introducirte en el mundo de la moda y tener una cartilla de clientes tan amplia?

Vivo en Miami hace tres años. No fue fácil empezar de cero en otro país, pero yo tenía experiencia como productora de moda, en publicidad y marketing para marcas, entonces toda esa experiencia, la use para buscar trabajo. La única forma de ingresar al mercado en Miami era conociendo gente, me dedique a construir un network. Me hice tarjetas personales y me las termine en tres meses, jamás fui tan sociable en mi vida. Una persona me llevo a la otra y así fue sucediendo.

¿Qué es lo que te hace diferente a las demás chicas que hacen lo mismo que vos?

Cuando me mude y abrí la cuenta Miami Fashion Insider, me puse como objetivo transmitir un mensaje. Hay muchas personas en redes que les falta ese mensaje, solo suben fotos lindas o muestran su ropa. Yo tome la apertura de la cuenta como una oportunidad para tener en claro que es lo que quería influenciar. Me gusta transmitir a las mujeres que me siguen que se puede trabajar, ser mamá de tres hijos y luchar por sus sueños. Me gusta mostrarme tal cual soy sin Photoshop, con mis días malos y mis días buenos. Me gusta ayudarlas a construir una versión mejorada de ellas mismas.

¿Sentís presión al influenciar a tantas personas?

Más que presión siento una responsabilidad grande porque las personas que te siguen te toman como un referente entonces es importante cuidar el mensaje a transmitir.

¿Cómo te llevas con las críticas?

Al principio me llevaba pésimo con las críticas, pero entiendo que hay gente que te critica por que sí. Luego entendí que las críticas son un reflejo de las personas que las hacen. Cuando las críticas son constructivas siempre son bienvenidas, lo que no me gusta son las criticas destructivas.

¿Qué se siente tener una vida tan expuesta?

Mi marido al principio no estaba de acuerdo con la exposición, pero se me hacía muy difícil ocultar la parte más importante de mi vida que son ellos, mi familia. Los respeto y escucho cuando me dicen “no quiero que me filmes o no quiero aparecer”.

¿Qué te gustaría lograr a futuro? ¿Tenés algún sueño?

Soy una soñadora total, tengo mil proyectos, muchos los logro, otros no puedo por falta de tiempo. Uno de mis sueños es poder trabajar con marcas argentinas, trabajo con marcas latino americanas, pero no argentinas y me gustaría poder ayudarlos a mejorar su imagen de marca para que puedan acceder al mercado de las grandes tiendas internacionales.

¿Como ves la moda argentina?

La moda argentina está pasando un momento muy difícil. Grandes diseñadores cerraron sus tiendas, diseñadores que tienen una identidad tremenda y eso me genera una enorme tristeza. Es muy difícil la competencia con las tiendas de fast fashion como Zara que tienen tendencia a precios accesibles. También pasa que en Argentina no hay una buena relación calidad precio y termina siendo todo muy caro.

¿En qué te inspiras a la hora de vestirte?

Me inspiro en lo que tengo en el placard, me inspiro en lo que mejor me queda y con la mejor versión de mi misma. Antes me inspiraba mirando fotos pero me empecé a frustrar porque el look que veía, tenía prendas costosas a las cuales yo no podía acceder o no me quedaban bien. Ahora simplemente me inspiro en algún par de zapatos que amo y así armo los looks.

¿Tenés esos estados donde desarmas el placard completo y no sabes que ponerte?

Sí, tengo esos momentos donde no me gusta nada y no sé qué ponerme. Para eso existen los básicos y los zapatos lindos que te solucionan cualquier outfit.

¿Qué prendas no te pueden faltar en el placard?

Soy fan de los zapatos y los accesorios. No puede faltar un buen jean que calce bien y me fascinan las camisas blancas.

¿Qué consejo darías a las lectoras de MDZ Femme?

El mejor consejo que puedo darles es que se enfoquen en lo que les gusta, lo que las inspira. Hay que sacar el foco en lo que no pueden usar o tener y ponerlo en lo que si pueden usar , en lo que les encanta y pueden resaltar de cada una. Siempre repito “si te gusta úsalo”; si te gusta una falda de tul rosa usala, no hay que ser esclava de las tendencias.