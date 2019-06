Día del padre: tips para un día perfecto

Planificá el día pensando en tu padre

Si hay algo peor que olvidarte del Día del Padre, es sin duda tenerlo presente y no organizar nada. Agenda la fecha (16 de junio del 2019) y empezá a preparar. Es su día, por lo que sí o sí tiene que haber una actividad que sea de su agrado.

Preparale un desayuno

El desayuno es la comida más importante del día, para arrancar bien arriba te recomendamos un buen desayuno del día del padre. Medialunas, frutas, tostadas, cookies, tortas. Cada padre es diferente, fíjate que es lo que más le gusta y sobre todo, esforzate. Si no tenés tiempo de cocinar, hay muchas tiendas que ofrecen desayunos especiales para la ocasión, para llevar.

Organizá una salida

Un viaje corto al campo o un paseo por la ciudad. La idea es hacer algo distinto que a tu papa le guste. Hay muchos restaurantes de campo que ofrecen una gran experiencia y ofertas para la ocasión.

Preguntale qué quiere hacer

Podés tener un día lleno de actividades planificado, pero si quiere hacer otra cosa o estar más tranquilo hay que respetarlo. La idea es celebrar juntos, no obligarlo a nada. Muchas veces un asado en casa con familia rinde tan bien como un día fuera de casa. Organizá con tus hermanos y divídanse la lista de compras, siempre pueden regalarle un set de asado y que lo estrene ese mismo día.

Armá una presentación con fotos

Si sos de tener un montón de fotos familiares, un lindo gesto es hacer una presentación con fotos de su juventud para rememorar. No hace falta algo elaborado, rememorar es lo que importa. Inclusive si las tenés todas impresas las podés juntar en un álbum que pueden tener siempre a mano.

Pensá el regalo del día del padre con atención

Existen 2 tipos de padres. El que le encantan los regalos y el que no. No importa cuál sea el tuyo, cualquier regalo es aceptado si está bien pensado.

A tu papá canchero regalale un perfume o un reloj.

Si tu papá es más techie, fíjate un accesorio para el Smartphone o unos auriculares.

Si es un papá fit, fíjate una bicicleta o un accesorio para su rutina deportiva.

Aprecialo

Hagas actividades o no, le regales algo o no, lo más importante de esta celebración es estar presente para el y demostrarle lo mucho que lo valoras. Un padre no estará para siempre, y puede no ser perfecto, pero es importante disfrutar el tiempo que pasen juntos y atesorar muchos recuerdos juntos. Aprovecha este día del padre para celebrarlo, quererlo y en caso de existir, limar asperezas. Padre hay uno solo, y que mejor que su día para tener eso presente.

