Conocé todo lo que podrás disfrutar en Femme Maison

El suplemento de mujer de MDZ Online; MDZ Femme se renovó y su gran evento beauty será el próximo 14 de septiembre en Bodega Chandon junto a Givenchy MDZ y Natalia Baigorria.

El evento que todas las mendocinas estábamos esperando busca acercarte todas las novedades del mundo de la moda, la belleza y cosmética, la decoración, música, gastronomía y todo lo que aporta a nuestro bienestar.

Femme Maison.

Es que con la idea de disfrutar un día exclusivo para las mujeres, Femme Maison tendrá un cronograma de charlas con tips de moda, belleza, pero también de bienestar y deco. Por otro lado, te sorprenderás con los nuevos lanzamientos de primavera-verano algunas marcas con desfiles y otras con estilos diferentes y no convencionales.

Con tu entrada además de disfrutar de premios, sorteos, contenido, información, tips, relax y disfrute, degustarás los mejores vinos de Bodega Chandon y un catering de lujo. ¿Te lo vas a perder?

¡Mirá cómo podés hacer para obtener tu entrada!

La misma tiene un valor de $850 por persona. ¡Comprá acá!

Incluye: entrada, acceso a todos los stands, participación en las charlas, actividades recreativas, degustación de vinos y petit food. Y muchas sorpresas más.

Horario: de 15 a 20 horas.

Más info en:

eventosmdzol@gmail.com

WhastApp : 0261 156002340 o al 0261 156388551.

Conocé el cronograma de actividades

-15 HS Recepción en Bodega Chandon.

15.30 HS. OPI Nail: Nails novias primavera- verano 2019.

La marca internacional número uno del mundo presentará los tonos de novias y a través de su nail bar presentará los servicios que ofrece y las tendencias que se vienen en novias.

¡Sorteos espectaculares!

16HS. LIDHERMA: “Envejecimiento cutáneo”

El Dr. Carlos Sosa Arditi -ex investigador del Centro de Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego- brindará una charla informativa acerca de la salud estética y los métodos preventivos para evitar el envejecimiento y los daños en la piel.

16.30 HS. Desfile Basilotta. “Upcycling Honesty”

La marca de indumentaria te invita, durante esta campaña primavera-verano 2020- a involucrarte en el cambio. Dándole una segunda oportunidad a las prendas sin perder el estilo.

Las modelos que desfilarán son de Booq Agencia.

16.45 HS. Desfile The Bag Belt presenta: ARCOBALENO

La marca de zapatos, carteras y accesorios nos invita a sumergirnos en el color y en las combinaciones extravagantes. Maxi carteras, riñoneras, y sobres se suman para brillar.

Será la comunicadora social: Agustina Debernardi quien presentará esta pasada en los jardines de la pintoresca bodega francesa: Chandon.

La primavera se acerca a pasos agigantados, la temperatura va subiendo, los días se alargan.

Lentamente van apareciendo brotes en las plantas: de pronto ¡explotan los colores!

Rojo intenso, amarillo, verde esmeralda, azul intenso, fucsia y, como broche, este año los “fluo” dan un toque muy especial.

Como siempre, nos acompañan el plata, el platino y el oro. Sumado a ellos están los ya clásicos beige, panna, blanco y el negro.

En cuanto a la construcción de las nuevas sandalias es de destacar las plantillas más cuadradas, mucho yute, corcho, folias, telas de diversas procedencias, un montonazo de materiales naturales y nobles.

Todo tiene que ver con los conceptos de sustentabilidad de la marca y se conjuga para hacer de esta, una colección explosiva.

Se viene Femme Masion.

17HS. “Medicina estética” por Beauty Icon

El Centro de Medicina Integral presentará los tratamientos de tecnología de punta que prometen terminar con la adiposidad y la celulitis a través de su dermatóloga: Eugenia Alund y su esteticista: Leticia Hermoso.

17.30 HS Desfile Marisol FA. “Pimavera- Verano un carnaval de marcas”

La tienda de diseño que cuenta con marcas nacionales como Bendito Pie, Valdez, House Becci, Anónimas, Vars, Holy, entre otras, se prepara para presentar todas las tendencias que se vienen para recibir el calor.

17.45 HS Desfile Ayres. “Sentite Ayres”

La marca que promete pisar fuerte durante el verano 2020 presenta nuevas siluetas, texturas ideadas por la diseñadora Romina Cardillo.

Ayres promueve el talento de creativos argentinos. Entendiendo el valor de un producto de buena calidad. "Valoramos los textiles y la construcción noble de las prendas. Día a día nos ocupamos de hacer pequeños cambios con el objetivo de crear productos y procesos más responsables", dijeron desde la marca.

Romina Cardillo es la nueva diseñadora de la marca; la temporada Verano 2020 de Ayres fue – en gran medida – diseñada por ella y su equipo. Verán la línea de sastrería, un clásico de la marca, con un toque actual para acompañar la vida de la mujer moderna. Además, Ayres/Noche, Ayres/Urbano y Ayres/Valija.

Romina Cardillo promueve el compromiso con la sustentabilidad, el medio ambiente y la producción de productos éticos y amigables con la naturaleza. En Ayres, hay compromiso para generar cambios para que los productos sean lentamente más responsables y cruelty free. Un porcentaje de la colección Verano 2020 está confeccionada con textiles 100% sustentables provenientes de Santa Constancia (Brasil), líder y pionero en la fabricación de textiles amigables con el medio ambiente.

Ayres ya no trabaja con pieles, en su lugar, la marca utiliza cueros ecológicos provenientes de Italia. "Continuaremos utilizando materias primas de origen animal o natural únicamente en los casos en que estas no generen un daño al medio ambiente", concluyeron los responsables de Ayres.

18 HS. Wineobs sessions: despertando sensasiones

18.30 HS. Astrología con Aurora Calero. “Venus: el planeta del placer”

¿Cómo nos relacionamos con lo que es? ¿Con cuánta apertura recibimos lo que sucede? ¿Cómo es nuestra capacidad de sentir placer?

A menudo, nuestra posibilidad de vincularnos con lo que sucede aquí y ahora está filtrada por muchas cosas: lo que deseamos, lo que debemos, lo que imaginamos que debería ser.

En esta charla hablaremos sobre Venus como función que nos permite abrirnos, disfrutar, gozar y entrar en apertura a lo que acontece en la vida, cada mujer para sentirse plena debe reconocer su Venus, su capacidad de equilibrio interno.

19 HS. Desfile Atelier Recoleta: Madrina y novias by Rosa Clará y Pronovias

Directo desde Buenos Aires, las chicas de Atelier Recoleta presentarán sus diseños exclusivos de la manos de mujeres reales.

Los diseños de Pronovias en Femme Maison.

Visitá los stands

La joven artista Lara Guerrero, con tan solo 18 años, estará pintando en vivo. Su pop art se gestó desde los 5 años de edad. ¡No te pierdas la obra que se va a estar sorteando entre las presentes!

Booq Agencia. Se encargará del asesoramiento de moda de la mano de Santiago Sibilla, así como también de las modelos que desfilarán en el evento.

Método V&G. Valeria Sederino y Guadalupe Peña y Lillo estarán presentes para compartir con las femme sus herramientas de crecimiento personal: coaching, biología, adn, energía, vibración, consciencia, emociones, transgeneracional, ciencia.

Mucho Hair Attitude. Estará a cargo del estilismo de las modelos y presentará un stand explosivo.

Flor Raviolo make up. También lookeará a las modelos y estará a cargo de mostrar los maquillajes que se vienen para el verano.

That´s So. El primer producto en el mercado formulado a base de la caña de azúcar que entrega un tono instantáneo y duradero sin obstruir los poros llega desde Italia.“Se aplica en pocos segundos con resultados inmediatos”, cuenta la representante de la marca en Mendoza. No contiene químicos que manchen la piel y además, este método de bronceado sin sol, no tiene mal olor.

Givenchy. Estará presentando Le Rouge (labial) y Volume Disturbia (máscara de pestañas) a través de make up exprés con foco en labios.

Pagoda Concept. Será la marca que presentará las tendencias en el mundo del interiorismo. Lo mismo hará Casa Real junto a Virgen del Valle.

DJ Juampi Bellelli. Se encargará de ponerle onda a la tarde que pretende congregar a las mendocinas más fashionistas de la provincia.

Bara Sushi. Sorprenderá con sus exquisitas piezas.

Dos de Azúcar. Estará a cargo del break de la tarde con su foodtruck.

Brillant Savarín. Pastelería francesa que sorprenderá en una tarde bien femme. Bombones, macarrones con nuevos sabores y chocolates.

Diva flores preservadas. Ramos de novias que serán tendencia durante la primavera.

R CRistal. Armado de mesas con la vajillas más vanguardista.

Además podrás disfrutar de Coca Cola y Chandon Aperitif .

Makyguchi. Sillas tiffany.

Nefertiti. Sorteo de premios y la presencia del Dr. Eduardo Sosa.

Laura Castro. Con las últimas novedades del mundo de la estética.