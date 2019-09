Conocé los tratamientos que realmente te harán terminar con la celulitis

Hace unos días atrás consultamos a través de nuestras redes sociales cuál era la principal problemática estética que abruma a las mujeres y se trata de la celulitis. Por eso, a través del desafío #BeautySite nos sometimos al tratamiento que ataca de forma directa sobre la misma para llegar cómodas al verano, porque se viene el calorcito y con él las ganas de ¡vernos divinas, pero sobre todo de sentirnos cómodas!

María Urrutigoity conoció todo acerca de de estos tratamientos que atacan de manera directa sobre la celulitis.

Ocho sesiones de Accent Prime fueron suficientes para ver cambios en la zona de pantalón de montar y glúteos y acompañado de Vela Shape III, los resultados fueron increíbles. ¿Por qué? Porque este combo explosivo mejora la apariencia de la piel eliminando la celulitis, controlando la flacidez y mejorando el contorno corporal.

Se recomienda también sumarle el tratamiento ideado por Beauty Site denominado V+V: #ChauCelulitis que incluye la combinación de Vela Shape III y Venus Legacy totalmente bonificado.

¡El combo está en promoción!

Accent Prime

Accent Prime es la tecnología de última generación desarrollada por Alma Lasers para tratamientos corporales y faciales. Los efectos del tratamiento generan resultados permanentes sobre la remodelación corporal, tensado de la piel, eliminación de celulitis, rejuvenecimiento facial, eliminación de arrugas y líneas de expresión. Su versión corporal es ideal para el tratamiento de celulitis y flacidez en brazos, glúteos, abdomen, flancos y piernas. El tratamiento facial Accent Prime está diseñado para lograr el modelado facial y la eliminación de manchas y arrugas.

Accent Prime.

Vela Shape III

Vela Shape es la herramienta de última tecnología para el tratamiento corporal no invasivo contra la celulitis, la flacidez y la grasa localizada en zonas seleccionadas. Su tercera versión Vela Shape III funciona combinando el masaje de absorción por impulsos con la acción de la luz infrarroja y la radiofrecuencia, atacando depósitos de grasa mediante el calentamiento intensivo de los tejidos.

Venus Legacy

Venus Legacy es el método tecnológico no quirúrgico ideal para el tratamiento de la piel. Según opiniones de clientes y reseñas de organismos internacionales de salud, el tratamiento Venus Legacy es una técnica capaz de lograr resultados muy satisfactorios como la remodelación corporal, reducción de arrugas, reducción de celulitis, reducción de flacidez y circunferencia corporal, llevando a cabo un procedimiento no invasivo, indoloro, de eficacia inmediata y a largo plazo en pocas sesiones

¿Qué es la celulitis?

La celulitis es una enfermedad del tejido subcutáneo, que afecta a un 99% de las mujeres en mayor o menor medida, según cuentan los profesionales.

En el Centro de Estética Beauty Site nos indicaron que la misma se forma “ por deficiencias de la circulación y activación hormonal, la genética y el ritmo de vida sedentario”.

Tanto la falta de actividad física, como la mala alimentación activa la circulación sanguínea y el metabolismo de las células grasas. Es por eso que la alimentación baja en sodio junto con la ingesta de agua, facilita la eliminación de toxinas y reduce el edema.

Pero no existen productos, tratamientos ni medicamentos milagrosos que puedan hacerla desaparecer, pero sí se recomiendan algunos tratamientos que ayudan a que el aspecto de la celulitis mejore por un tiempo.

“De hecho por eso recomendamos tratamientos intensivos y luego llevar a cabo etapas de mantenimiento”, contaron desde Beauty Site.

Para disminuir la apariencia de piel de naranja, primero es importante controlar la alimentación. La misma debe ser saludable y debe ser acompañada por más ejercicio físico. “Si reemplazás la grasa por músculo, el aspecto de la celulitis mejorará”, dicen los expertos.

¿Y para atacar los rollitos?

Curve

Te recomendamos el revolucionario sistema de radiofrecuencia selectiva y el primer dispositivo sin necesidad de contacto con la piel. Es un innovador procedimiento no invasivo y el único en el mundo aprobado por la FDA (Food and Drogs Administration of US), capaz de eliminar en corto plazo la grasa acumulada del cuerpo.

Permite reducir la circunferencia de toda el área abdominal, piernas o brazos. Su procedimiento provoca la muerte y eliminación de la célula grasa (apoptosis), -mediante el calentamiento selectivo del tejido adiposo-está diseñado para dirigir el ‘efecto térmico’ de manera selectiva hacia el tejido profundo, donde se alojan los adipocitos (células que forman el tejido adiposo). La radiofrecuencia seleccionará el adipocito a través del agua afectando únicamente a la grasa, protegiendo a las capas circundantes”.

Coolsculping

Tecnología empleada para llevar a cabo el método de reducción de grasa corporal mediante enfriamiento llamado criolipólisis. Este tratamiento consiste en enfriar las zonas corporales con grasa localizada (rollos), eliminando definitivamente células grasas al inducir el proceso de muerte natural de las mismas. Se trata de un procedimiento apto para hombres y mujeres, completamente natural, rápido, no invasivo e inofensivo tanto para la piel como para el organismo, que elimina las grasas atacadas siguiendo el curso normal de su metabolismo.

Más info en Beauty Site

info@beautysite.com.ar

Pueyrredón 2127, Chacras de Coria.

Chacras de Coria, Luján de Cuyo – Mendoza.

Centro de depilación en Paseo Las Cortaderas: Severo del Castillo s/n.