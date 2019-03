Conciencia alimentaria: para no caer en el furor de las redes sociales

Es muy complejo y es imposible de frenar, pero uno tiene que ser fuerte y pensar antes de hacer alguna dieta, comprar algún suplemento o seguir los consejos de cualquiera en redes sociales, pensar en su salud, en que no todo es el cuerpo y el peso, sino que detrás hay una vida para sostener. Lo aconsejable es no seguir las redes sociales y contactar a un profesional de la nutrición. Pero no a cualquiera ya que hay algunos nutricionistas que por seguir moda o captar pacientes se suman a la ola del furor de las redes. La realidad es que uno tiene que darse cuenta de que está en frente de un buen profesional cuando hay lógica, cuando lo que el profesional dice es coherente, cuando toma en cuenta los hábitos, gustos y posibilidades del paciente. Lo aconsejable es consultar a un profesional, ver que nos tomen como a un ser humano, que nos expliquen como comer, que se adecuen a nuestras vidas y que nos acompañen, siempre se debe acompañar al paciente, escucharlo y sacarle las dudas y miedos que tenga. Si algo hace ruido, lo mejor es cambiar de profesional hasta dar con el indicado.

Para seguir concientizando, lo mejor es que los padres hablen mucho en las casas, sería importante que en los colegios se hable más de esto y sobre todo en los medios de comunicación. Necesitamos más profesionales que generen conciencia para prevenir trastornos alimentarios y mala información relacionada con la alimentación, porque si nos llevamos mal con la comida, empezamos a tener problemas de salud física y mental.

Acerca de Agustina Murcho

Es una joven nutricionista especializada en trastornos alimenticios que concientiza acerca de la buena alimentación. En contra de las dietas, sus principios se fundan en que una persona, en general, puede comer variado sin la necesidad de tener restricciones. Considera que se puede disfrutar de cada alimento, cada sabor y no sufrir en el intento. Además genera controversias y trabaja para derribar mitos y falsas creencias sobre la nutrición, cómo las dietas detox o dietas milagrosas. Durante los últimos años lanzó 2 libros. El primero “Podemos comer de todo” que salió en agosto del 2017. Y en octubre del año pasado publicó “Podemos querernos más”. En ambos libros es fiel a sus principios como nutricionista.

