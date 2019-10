Compras de la semana para comer mejor y saludable

Antes que nada es súper importante no ir con hambre a hacer compras, sino lo más probable es que compremos cosas que no estaban en la lista o cosas no tan saludables.

Hacer un esquema de comidas semanal es una gran opción para saber qué tener que comprar dentro de la semana para elaborarlo.

Siempre es importante tener en la heladera frutas, verduras varias, huevos que son súper salvadores, optar por pastas y arroces integrales y tener algunas latas de legumbres o vegetales que también nos pueden salvar a la hora de querer cocinar algo rápido y sano.

Comprar algún corte de carne para milanesas y algún día del finde poder prepararlas en casa y freezarlas o bien dejar preparadas algunas tartas para la semana siempre arrancar la semana con un menú de 7 días va a ser que podámosle estar organizados y comer mejor.

Por Daniela Natale. Lic. Nutrición y especializada en Obesidad MN 7424. Implementa el método No Dieta creadora por Mónica Katz. Su instagram: @Lic.DanielaNatale