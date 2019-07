La primera impresión es la fundamental. Los primeros 7 segundos son claves, es como cuando publicás una foto y ya no la podés editar. Más allá de las necesidades económicas sería ideal (dentro de lo posible) postularnos en puestos de trabajo que nos generen interés, dándonos cuenta que esa labor la realizaremos todos los días.

Para asistir a una entrevista de trabajo debemos vernos impecables y eficientes, nuestro gustos y preferencias podemos tomarlas en cuenta siempre que sea de manera sutil, ya que puede influir mucho en el resultado final del oufit y lo último que queremos dar es un mensaje desatinado.

10 tips infaltables

Tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil de la empresa y el puesto al que aspiramos; no es lo mismo postularnos para un perfil como vendedora a un cargo gerencial.

Además ver si la empresa a la que aspiramos requiere uniforme o no; si lo requiere lo ideal sería concurrir con ropa similar al mismo en tonos neutros.

Sería de gran ayuda saber cómo es el uniforme de los empleados; para eso podemos estar al corriente de diferentes maneras; por ejemplo: consultar al área de recursos humanos llamando por teléfono o ir a la puerta de la empresa a la hora de salida de los empleados, o bien investigar la página web.

Siempre que vamos a una entrevista debemos llevar el CV impreso en excelente condiciones y con foto; esta última debe ser con vestimenta en colores neutros, ropa formal, con el cabello prolijo y el maquillaje tenue. Además foto no debe ser un recorte de otra foto.

Es muy importante llegar con puntualidad, ni antes ni después.

Las uñas deben estar limpias, cortas o relativamente cortas( si se esmalta: solo brillo),el maquillaje debe ser ligero, el perfume suave (no invasivo), el cabello prolijo(si es recogido o semi recogido mejor; así no se viene a la cara y nos incomoda).

Utilizar reloj de pulsera: esto demuestra que el tiempo nos importa además de manifestarnos eficaces; otros accesorios no son recomendables a no ser que sean muy pequeños (siempre teniendo en cuenta que es una entrevista con perfil formal y no para una empresa de diseño o moda ya que allí el perfil sería otro).

Utilizar colores neutros como negro, blanco o gama de grises, las prendas deben estar perfectamente planchadas e impecables.

Si utilizamos tacón no debe pasar los 4 centímetros, se recomienda utilizar zapato cerrado; ni sandalia, ni bota.

Tenemos que prestar especial atención a nuestra manera de expresarnos; las gesticulaciones y la manera de hablar deben condecir con la forma en que estamos vestidos; siempre mostrándonos humildes (no soberbios); prestar atención a los modales y ser consiente que tanto el lenguaje verbal como el no verbal nos puede jugar en contra sino somos coherentes.

¡Ya estás lista para presentarte para tu próxima entrevista!

¡Adelante! ¡Éxitos!

Paula Cairo

Asesora de imagen

Instagram: @paulacairobeauty