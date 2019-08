El boom de las barberías como templo de la belleza masculina, la barba vuelve y con todo. En 2019 dejaremos de lado el momento hípster desaliñado para pasar a un estilo mucho más depurado, perfilado y cuidado. Por tanto, el mantenimiento de la barba se convierte en algo necesario y una constante que debe estar presente en la rutina diaria del nuevo barbudo.

Tendencias en Barbas 2019:

Este año seguirá siendo uno de los complementos de moda indispensables para crear todo tipo de looks, desde el más casual hasta el más sofisticado. Porque una barba bien cuidada o un frondoso bigote, además de enmarcar el rostro y aportar un plus de masculinidad, proyectan una sensación de pulcritud y elegancia que no entiende de generaciones.

Son tres los estilos que reinaran los meses que restan del año:

• Barba de 3 días: evidentemente, no se trata del tiempo preciso, pero sí del estilo. El punto es que debe verse un poco, pero sin que sea muy llamativa.

Barba de tres días.

• Barba cerrada y tupida: esto no quiere decir larga, pero sí muy abundante. Se trata de que se vea qué tan poblada tienes la barba, pero sin que crezca mucho.

Barba cerrada y tupida.

• Bigote con barba: el beardstache, es la mezcla entre la beard y el moustache o denomida en castellano como 'barbigote'. La realidad es que es la solución perfecta para aquellos que están cansados de la barba pero aún no están listos para afeitarse del todo.

3. Bigote y barba.

5 tips para tu barba:

1. Péinala y límpiala: nunca recortes la barba si la notas grasienta o si está cubierta de producto, sucia o mojada. Solo debe tratar de hacerlo en su estado más limpio y fresco para que tenga una idea precisa de su forma y qué áreas necesitan más atención. Hacelo después de usar un champú de barba, péinala y déjela secar.

2. Recortá tu barba para darle fuerza al crecimiento y crezca de forma pareja.

Estilo de barbas.

3. Utilizá aceites o bálsamos para nutrir tu barba. Prueba con unas gotas de aceite de barba, aplicadas sobre una el pelo limpio y seco. Esto también acondicionará la piel debajo de tu barba, que puede resecarse.

4. Afeitá mejillas y cuello para mantener la forma de la misma.

5. Secá con secador de pelo y un cepillo redondo para darle un aspecto prolijo. Recortá con tijera los pelos rebeldes.

La barba puede disimular y equilibrar las facciones, convirtiéndose en algo parecido al recurso del maquillaje para una mujer.