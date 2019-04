¿Cómo hago para lograr lo que quiero?

Dentro de la respuesta haciéndolo se desprenden varios caminos. Primero la persona tiene que hacer un trabajo interno de estar bien con ella misma el 90% del tiempo y confiar. Luego tiene que plantear su meta, lo que quiere lograr, y lo tiene que hacer con las palabras correctas ya que las palabras tienen mucho poder porque vienen de las emociones que se generan a partir de los pensamientos que generamos en la mente.

La mente lo es todo y es la que va a poner límites, la que nos va a decir “Si, podes hacer esto” o “No, tú no puedes”. Por eso es importante alinear pensamientos, palabras y emociones. Lo primero es ordenarnos internamente, liberarnos de creencias limitantes y accionar hacia lo que queremos. Si estamos divididos interiormente, esa división se espejará en el exterior. Brian Tracy en su libro Hábitos para ser millonario, expresa: “Tu mente consiente no puede retener más de un pensamiento, positivo o negativo. Tú puede pensar en cientos de cosas, pero en un momento concreto solo puede pensar en una cosa. Y eres libre de elegir aquello en lo que quiere pensar. Un habito esencial es mantener tu mente claramente centrada en los objetivos que quieres conseguir y en las acciones que tenes que realizar para conseguirlas”.

Para lograr lo que nos proponemos es importante tener una buena relación con nosotros mismos. Si no confiamos en nosotros, si creemos que no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a nuestras metas. Pues nosotros somos nuestros mayores enemigos, por eso el camino de alquimia te invita a trasformar ese “enemigo” en tu “aliado” y hacer que tu mente en vez de sabotearte te empuje para ir más allá de tus limitaciones.

Acerca de Natalia Barrera

Fundadora y directora de la Escuela Nefer. Comenzó su carrera como descodificadora de síntomas, estudió e investigó varias disciplinas como neurociencias, epigenetica, hipnosis, neurobiología, física cuántica, programación neurolingüística y psicogenealogia entre muchas otras, con el objetivo de comprender cómo funciona nuestra mente, porque nos enfermamos y porque no logramos nuestros objetivos. En el año 2014 creó el método Alquimia Femenina, el cual está dirigido a mujeres que quieren un cambio profundo en sus vidas, liberarse del pasado, para así desactivar cualquier síntoma, limitación o conflicto y renacer como una persona completamente nueva.

En el 2016 desarrolla junto a Fernanda Amorosi el método DESPROGRAMA los kilos que te sobran; único sistema que trabaja los tres pilares fundamentales del sobrepeso: La raíz emociona, entrenamiento específico y nutrición coherente: eliminar las dietas y enseñarles a las personas a cambiar hábitos entrenando su mente.