Claves para elegir tu perfume de verano

Los especialistas en compras online, Linio, ofrecen diferentes tips para que dure más.

​

Identificá las notas correctas

Así como no llevarías un buzo a un picnic de verano, hay ciertas notas de perfume que es mejor dejarlas en las estaciones más frías. En el calor del verano, los ingredientes aromáticos frescos y naturales, o al menos inspirados en la naturaleza, son los más adecuados. Estos incluyen notas cítricas, frutales, oceánicas, amaderadas y ligeras, tales como peonía, jazmín, magnolia y freesia.

Las notas de fragancia que se deben evitar en el verano incluyen cualquiera que pueda convertirse en dolor de cabeza cuando se intensifica con el calor, como mezclas florales pesadas, orientales empaladas, pachulí, vainilla y otros aromas dulces, almibarados o azucarados.

Al comprar online, identificá las notas de verano. Cualquier cosa que te recuerde al verano (pensá en bayas, flores, cítricos, hierba verde) va a funcionar.

“Veranizá” tu perfume de cabecera

¿Tenés un perfume preferido? Fijate si tu marca favorita hace un aroma de verano. Muchos perfumistas crean versiones de verano de sus fragancias más populares. Suben las notas florales más ligeras y suavizan las más pesadas.

Algunos grandes perfumes de verano incluyen:

§ Light Blue Eau Intense – Dolce & Gabbana

§ Flower Eau Lumiere – Kenzo

§ J’Adore In Joy – Dior

§ White Tea – Elizabeth Arden

§ Luna Les Belles – Nina Ricci

§ Live Irrésistible Délicieuse – Givenchy

Probá algo exótico

No a todos les gustan los olores ligeros, y no hay nada de malo en complacer tu gusto por las fragancias más profundas y misteriosas en el verano. Si ese es tu caso buscá notas amaderadas con un fondo lechoso, como la piña o el coco, o notas nocturnas más oscuras, como el sándalo, que no es tan invernal como el cedro, el pachulí o el vetiver.

Jugá con la nostalgia

Un perfume tiene el poder de transportar, y casi todo el mundo tiene recuerdos de verano que son provocados por los aromas: el olor a pasto recién cortado o jazmín que florece por la noche. Buscá esas notas entre la gran selección de perfumes y despertá esos recuerdos de antaño. Para que la búsqueda sea más fácil, podes guiarte por el color de las botellas.

Tené en cuenta el color

La industria de la publicidad ha utilizado el color para señalización de productos durante décadas, y es lo mismo en el mundo de las fragancias. El envasado de fragancias no siempre refleja lo que hay en la botella, pero hay ocasiones en las que el envase alude a la naturaleza de la fragancia dentro.

Azul

En publicidad, el azul pálido y helado se asocia tradicionalmente con la frescura y en las fragancias, comúnmente se utilizan en el envase de fragancias “marinas” o “acuáticas”. Es de esperar que éstas tengan una frescura limpia y acuosa y, a veces, un toque de sal marina.

perfume fresco

Dorado

En el envasado de fragancias, el dorado se utiliza a menudo como abreviatura de aromas opulentos, ricos y exóticos. Incluso si nunca probaste el Paco Rabanne 1 Million o Amouage Gold Man, podes adivinar su carácter: perfumes que impactan, que son embriagadores, ricos y perfectos para la noche.

perfume

Amarillo

Asociado con la alegría, la espontaneidad y el verano, el empaquetado amarillo, como el que ves en el Miss Dior, por lo general significa una fragancia cítrica típica de verano.

Verde

No hay premios por adivinar el aroma de muchas fragancias presentadas en cajas verdes y botellas. No es de extrañar que las notas que contienen a menudo evoquen a paisaje, flores verdes o al pasto recién cortado.

Negro

Como es de esperar, el negro generalmente significa fragancias que son intensas, tienen profundidad y funcionan bien para la noche.

Rojo

Asociado con el peligro, la energía y la pasión, el color rojo generalmente transmite una fragancia viva, picante y especiada. El Polo Red, por ejemplo, es un aroma que cuenta con una gran cantidad de notas fuertes como el azafrán y el café.

Beauty Tips:

Capas de fragancias

Para ayudar a que tu fragancia dure más tiempo, también podés probar aplicar productos en capas, como cremas y loción corporal, de la línea de perfumes elegida. Tené en cuenta también tus otros productos de aseo. Usá un jabón sin perfume en la ducha y omití los productos humectantes con un fuerte aroma para que su fragancia no tenga que competir con sus diversas lociones y ungüentos.

Aplicar más seguido

Las altas temperaturas del verano pueden hacer que usar fragancia sea una experiencia fugaz. El alto calor corporal hará que el alcohol en los perfumes se evapore más rápidamente, lo que lleva a un olor que se desvanece rápidamente. Incluso si elige una fórmula a base de agua, como un eau fraiche (que tiene menos fragancia real que perfume), sobre un perfume a base de alcohol, es posible que tenga que volver a aplicar tu perfume durante todo el día en verano. Solo tené cuidado de no exagerar.