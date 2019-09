"Cámbiame el look" y un mano a mano con MDZ Femme

Con un formato totalmente renovado, incorporación del look digital, mujeres empoderadas, inclusión masculina, participantes de toda Latinoamérica y mucho más este 16 de septiembre a partir de las 22hs ARG, llega una nueva temporada del show producción original más exitoso de E! después de ¨Keeping Up With The Kardashians¨, ¨Cámbiame El Look¨ bajo el lema #MÁSFASHIONMENOSDRAMA.

La nueva temporada de “Cámbiame el Look” no solo llega con un estilo renovado, moderno, que gira alrededor de la moda y que busca el empoderamiento de participantes de toda la región, sino también trae a un Fashion Squad integrado por Sara Galindo, #FashionExpert, Laura Tobón, #FashionInfluencer, y Alex Córdova, #FashionPhotographer quienes nos llevarán de la mano a través de las transformaciones que se realicen en el programa.

¨Esta nueva temporada de Cámbiame el Look encierra todo lo que E! representa en la cultura pop: moda, glamour, diversidad, inclusión, mujeres fuertes y empoderadas que nos recuerdan que la belleza la llevas por dentro.

MDZ Femme estuvo charlando con algunos integrantes del squad. ¡No te pierdas la entrevista!

¿Qué creés que tiene que tener una persona que quiere cambiar?

SARA GALINDO: No es tanto querer cambiar, sino encontrar una mejor versión de uno mismo. Creo que siempre es una buena oportunidad para volver a comenzar, creo que muchas veces no es querer borrar todo lo que eras sino te encuentras en medio de una situación donde sientes que ya no brillas como antes o no eres la persona que solías ser y ver tu pelo, tu forma de vestir, te ves al espejo y ya no estas cómodas, ya sabes que hay algo más que hacer y que no lo estas haciendo. Entonces creo que lo primero es reconocer que algo se detuvo o algo ya no está caminando como tu quisieras que caminara y es hermoso porque se empieza por reconocerlo.

¿Por qué creés que la moda es solo la cereza del postre?

Por supuesto, creo que, en la moda, la ropa solo es la cereza del postre. Aunque todos los seres humanos tenemos que vestirnos todos los días y es una necesidad básica porque nadie sale desnudo. En realidad, creo que lo que realmente importa es quién eres tú y la ropa es el mejor accesorio y la moda es la cereza del pastel. Pero no estas completo y no puedes interpretar un papel integral sin estar en armonía con el ambiente, con la familia, con el mundo social. De nada sirve que tengas un look millonario porque se te va a ver horrible. La ropa ni las marcas hacen a la persona, mucho menos la moda, lo que si es que las personas hacen a la ropa y la moda puede ser un excelente aliado para verte cada vez mejor, verte actualizado, delicado y sentirte bien contigo mismo, pero nunca debe ser el centro de tu vida.

¿Qué creés que busca la persona que realmente quiere cambiar?

ANGIE TADDEI: A veces vemos la moda de una forma muy superficial y no nos damos cuenta de que cómo lucimos dice muchísimo de nosotros. Para buscar trabajo te vistes de una forma, para buscar novio te vistes de otra. Y ahora que en esta cuarta temporada también estamos integrando las redes sociales, que hablan muchísimo de quien eres, entonces la gente esta buscando elevarse.

Conseguir ese trabajo, ese novio. Innovar en la forma de comunicarse, relacionarse, que la gente los reconozca. Y en esta cuarta temporada es eso, ya no estamos incorporando a la gente que ha vivido una vida terrible y que le estamos ayudando a que se sienta con mejor autoestima y lo estamos ayudando a sacarlo un poquito del fondo, no. Ahora los participantes en esta nueva temporada, son personas preparada, con trabajo, que tiene objetivos planteados y de alguna forma su forma de verse los esta frenando para cumplirlos. No es que se visten mal pero no los esta ayudando a lograr lo que desean. Convertirse en actor, o nos pasó de tener un caso de una chica que trabaja en una casa de bolsa, de 25 años, con un súper cargo de Vicepresidenta y se vestía para no llamar la atención porque era un “mundo de hombres”, y debe ser todo lo contrario, ella esta en ese puesto y que quiere alcanzar el que tiene su jefe, pues se tiene que empezar a vestir para llegar a ese puesto y dejar de pensar que si su forma de vestir va a opacar su inteligencia.

¿Se nota que los paradigmas de la humanidad han cambiado?

Definitivamente. Las sociedades cambiamos, cerramos mente, abrimos mente, dependiendo de las nacionalidades, también estás viendo diferentes colores, culturas, vives distintas experiencias, etc.

A mi por ejemplo en esta temporada me pasa que hemos tenido participantes de distintas nacionalidades y los estilos son totalmente diferentes. Se nota mucho las diferencias entre cada uno ya sea por su cultura, la situación política del país donde viven, sus gustos, etc. Nosotros tratamos de ser punta de lanza en el mundo de la moda y el entretenimiento y tampoco tomarlo tan en serio ya que todo pasa y lo que queremos es que la gente que se identifique con el programa pueda aprender de la asesoría que nosotros le brindamos.