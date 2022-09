Guía de astrología día por día para conocer tu suerte

Siempre es bueno conocer y comprender cómo la energía de los planetas y el universo puede marcar tus días. Con esta información podrás entender mejor lo que te sucede, y así planificar tus actividades. Priscilla Maciel, astróloga predictiva y creadora de Los astros dicen, realiza esta guía astrológica de cada día de la semana para conocer tu suerte, que te resultará imprescindible.

“Esta semana comenzó con un lunes de Luna en Cáncer que puede haberte traído ciertas resistencias para arrancar, salir de la casa si tenías que ir a trabajar o cumplir con algunas obligaciones. Pero la cuadratura de la Luna a Quirón en Aries en la mañana te impulsó a sobreponerte a tu propia negación y mal humor y salir al mundo con energía” asegura Maciel.

Miércoles 21: día revitalizante y activo

La guía de astrología marca que el miércoles será un día revitalizante, activo, con una Luna en Leo llena de aspectos a signos de fuego y acción. “Durante la Luna en Leo nos volvemos más impacientes y queremos ver nuestros deseos y voluntad cumplirse sin demora, sin siquiera plantearnos que lo que queremos pueda fallar o no servir. La Luna en Leo nos da la oportunidad de trabajar en la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de liderazgo y nuestra necesidad de reconocimiento y atención”, asegura la experta, que dicta una variedad enorme de cursos online sobre astrología desde su plataforma.

Durante la madrugada, la Luna en Leo hará un trígono a Júpiter, que retrograda en el signo de Aries, haciendo que nos replanteemos nuestra dirección, pero sin mermar nuestra voluntad y entusiasmo de seguir buscando y explorando nuevos caminos.

La astróloga predictiva asegura que para la noche, el trígono será con Quirón, que también está retrogradando en Aries, te pondrá en contacto con tus miedos y heridas del ego que ponen obstáculos y resistencias en tu avance. “Los contactos de la Luna despertarán estos procesos y te ayudarán a afrontarlos con confianza y seguridad, descubriendo que eres capaz de esto ¡y de mucho más!”, asegura Maciel.

Jueves 22: día para potenciar tu adaptación a los cambios

En este jueves de Luna en Leo, la guía de astrología demuestra que nuestra voluntad tendrá que adaptarse a las circunstancias que imponga el exterior, y esto puede contrariarte un poco. “En la madrugada la Luna hará un sextil con Marte en Géminis que viene a mostrarnos varias opciones de cambio, y más tarde una cuadratura con Urano en Tauro que puede hacer que notemos cuánto nos cuesta a veces adaptarnos a ese cambio si difiere de lo que teníamos pensado”, advierte Maciel.

Por eso el jueves puede que amanezcas un tanto inquieto, con la sensación de tener que adaptarte a algo que tal vez no te convence demasiado. “La oposición de la Luna con Saturno en Acuario viene a potenciar esa sensación, pero también te abrirá los ojos a la posibilidad de un consenso común, que terminará siendo más productivo que tu expectativa individual si nos abrimos a cooperar”, asegura la creadora de Los Astros dicen.

Maciel, que realiza consultas personalizadas online, asegura que para la noche del jueves el Sol entrará en Libra, un signo de acuerdos y cooperación con otros, por lo que todo este proceso te resultará más sencillo y podrás descubrir durante este período que a veces, ceder es ganar. Además, esta entrada marca la entrada de la primavera en el Hemisferio Sur, y del otoño en el Hemisferio Norte.

Qué significa el equinoccio de primavera en el hemisferio Sur o el de otoño en el Norte

“En la noche del jueves, a las 22:04h, tendremos un bello equinoccio de primavera en el hemisferio Sur, mientras nuestros hermanos del Norte se adentran en el otoño. El Sol entra en el signo de Libra, dando comienzo a una nueva estación, una nueva etapa, donde la armonía y el interés por el otro serán importantes si queremos bailar al son del Universo”, asegura la experta.

Maciel explica en la guía de astrología que cuando el Sol entra en Libra, entramos en un período de búsqueda de equilibrio, interno y externo, pero sobre todo en nuestros vínculos personales con los demás. Libra es un signo que se caracteriza por su necesidad de reconocerse a través de otros, buscando el perfecto equilibrio entre ambos hasta el punto de a veces perder su propio sentido de identidad. “Por eso, decimos que Libra es indeciso:

¿Cómo adecuar su voluntad para no incomodar al otro? ¿Cómo mantener su propia voluntad sin perder la tan ansiada armonía con los demás? Esto termina por dificultar mucho decidir, ya que el equilibrio perfecto no suele existir y Libra no desea accionar hasta que lo encuentre, siendo a veces más fácil dejar que otros decidan por él”, advierte la astróloga predictiva.

Según la experta este será un buen período para negociaciones, reconciliaciones y citas románticas . Además, no hay que olvidar que la búsqueda de armonía perfecta también se puede llevar a lo estético, haciendo de este un buen período para cambios de look, peluquería, incluso remodelaciones o decoración en el hogar. “Nadie notará tu caos interno si tienes un aspecto radiante. Pero ¡recuerda que el trabajo real está en lo que pasa adentro! Muy buen período para recuperar el equilibrio en todos los sentidos”, concluye Maciel.

Viernes 23: comienza un verdadero proceso de cambio y perfeccionamiento

La guía de astrología marca que este viernes comienza con el encuentro de madrugada entre el Sol en Libra y Mercurio retrógrado. Esto puede traerte una inesperada claridad en medio de alguna situación confusa, o algún tipo de revelación que hará cambiar tu modo de ver las cosas. Pronto querrás ponerte manos a la obra y terminar de resolver todo con esa nueva información, ya que también en la madrugada, la Luna entrará en el meticuloso signo de Virgo. Además, Mercurio retrógrado volverá también a Virgo en su marcha atrás.

“Ahora comienza el verdadero proceso de cambio y perfeccionamiento. Mercurio nos lleva hacia atrás en el tiempo, a revisar las últimas semanas y localizar cada error y tema postergado y comenzar a resolver sin más demora. La energía sigue siendo dispersa por lo que nos cuesta un poco concentrarnos, pero es el momento de comenzar a organizarse mejor. Dedica un ratito a anotar las tareas del día e ir tachando a medida que las cumpliste. Algo tan simple como esto puede salvarte el día”, aconseja la experta de Los astros dicen.

Sábado 24: día perfecto para luchar contra un mal hábito

El sábado es, según la guía de astrología, el día propicio para hacer un clic si algún cambio te venía costando o venías luchando contra algún mal hábito, del tipo que sea. Es un día movilizador, y podrás aprovechar para hacer cosas nuevas por ti mismo, ejerciendo los cambios necesarios con total seguridad.

“Venus en Virgo en oposición a Neptuno puede ayudarnos a romper la inercia en pos de mejorar algo en nosotros mismos, para sentirnos mejor y avanzar”, explica Maciel. Esto puede implicar una mejor organización, una mejor alimentación, una mejor forma de vincularte. Lo que sea que exija de ti un esfuerzo por mejorar, saliendo de la comodidad de un mal hábito de vida.

“La Luna en Virgo en tensión con Marte en Géminis nos empuja a ver todas nuestras opciones, abriéndonos los ojos pero generando bastante confusión. Para la tarde podremos verlo más claro, cuando la Luna en Virgo haga un trígono a Urano retrógrado en Tauro, dándonos la inspiración interna de dar el paso en la dirección adecuada, rompiendo viejos patrones con facilidad. Si hay algún imprevisto, ¡déjate llevar!”, aconseja la astróloga predictiva. Es un buen día para poner música, ordenar y hacer una limpieza energética, tanto de nuestro hogar como de nosotros mismos.

Domingo 25: día para tareas creativas, administrativas y de ayuda a otros

La guía de astrología señala que el domingo tenemos una bella energía de la Luna en Virgo aspectando a Neptuno, Venus y Plutón durante la mañana, y encontrándose con Mercurio retrógrado en Virgo. Priscilla Maciel asegura que es una linda energía de perfeccionamiento y meticulosidad, aderezada con la inspiración y la emoción de Neptuno en Piscis y Venus en Virgo. Un día ideal para desarrollar tareas creativas, administrativas y de ayuda a otros. También se ve favorecido todo lo que tenga que ver con la estética, en especial hacia la tarde, cuando la Luna entre en Libra.

“A las 18:55 será la Luna Nueva en Libra, que da inicio a un nuevo ciclo y oportunidad de armonizar algo en nuestra vida, que tiene que ver con nuestras relaciones y cómo damos y recibimos a través de ellas. Un día agradable pero movilizador. Si estás deseando hacerte algún cambio estético, no deseches la idea, pero espera un par de días a que la Luna cobre algo más de luz”, .