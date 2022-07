Hoy comienza el mes Cabra. Hasta el 6 de agosto estaremos regidos con esta energía. Por eso es importante tener en cuenta cuáles serán las predicciones signo por signo para este mes. Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte las claves que deben tener los 12 signos del zodíaco chino para fluir con la energía y conseguir los objetivos que quieren para sus vidas.

“Como siempre sucede hay algunos signos que estarán más favorecidos con la energía de la Cabra y otros más complicados. Lo importante es saber qué sucederá con el tuyo y planificar actividades y proyectos en función de esto”, asegura la experta, que comparte sus consejos por IG @fengshuirafaela y dicta cursos online desde su plataforma sobre Pedidos y rituales, Taller de limpieza energética y el Ritual para venerar a los ancestros, entre otros.

Aquí una guía completa con las predicciones signo por signo para el mes Cabra.

RATA

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020.

“Es posible que pierdas algo de dinero este mes, especialmente si se trata de demandas. Para evitar aún más pérdidas monetarias, lo más inteligente que puedes hacer es reducir todos los gastos innecesarios, principalmente en productos de lujo. No compres lo que claramente no necesitas. Vivir sin lujos durante un mes no te matará”.

BUEY

1937, 1949, 196?1, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

“Ahora es el momento en el que te encontrarás con numerosas oportunidades de trabajo u oportunidades para realizar viajes de negocios. Será un período emocionante y las cosas irán bien. Pero debes tener cuidado con las actividades de alto riesgo. Pueden emocionarte, pero también pueden tener implicaciones negativas. Tienes la posibilidad de lesionarte fácilmente, así que mantente atento a los deportes extremos y situaciones peligrosas”.

TIGRE

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

“El gran proyecto en el que estabas involucrado en el trabajo finalmente ha llegado a su fin. Ahora puedes encontrar algo de tiempo para sentarte y relajarte. Un buen descanso es lo que necesitas, así que asegúrate de permitírtelo. Sin embargo, mientras descansas, es bastante favorable para ti hacer algunas pequeñas inversiones con el dinero que tienes y obtener dividendos del mercado financiero. ¡Pero no olvides realizarlo días que sean positivos!”

CONEJO

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

“La carga de trabajo podría ser pesada para los Conejos en esta época del año. Sin embargo, con un mayor ritmo de trabajo, también puedes tener un gran giro en la fortuna de tu carrera. Así mismo, es posible que desees estar preparado, ya que la presión aumentará. Tu necesidad de lidiar con todos los asuntos triviales de la vida podría afectarte. Pero eres más fuerte de lo que crees, ¡así que respira!”.

DRAGÓN

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

“¡Llamando a todos los dragones solteros! Este período les brinda la oportunidad de formar una relación. Aunque podría ser a corto plazo, sigue siendo una oportunidad de algún tipo de felicidad. Sin embargo, también debes ser cauteloso. Esta época del año puede ser especialmente susceptible a los triángulos amorosos. Podrías quedar atrapado en uno si no tienes cuidado. Ten cuidado si no quieres problemas”.

SERPIENTE

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

“Las cosas en el trabajo comenzarán a mejorar. Finalmente redescubrirás tu entusiasmo por lo que haces para ganarte la vida. Tu estado de ánimo disfrutará de un impulso y también podrías tener la suerte este mes de encontrar el amor. Todos estos momentos felices pueden llevarte a gastar de más, lo cual es normal. Sin embargo, debes ser inteligente al respecto, te conviene que hagas un plan financiero preciso y detallado”.

CABALLO

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

“Ahora es cuando debes prepararte para todos los altibajos que la vida te depare. Los problemas familiares en el hogar pueden aparecer en tu puerta y, si llegan, serán bastante graves. Es posible que tus parientes incluso quieran pedirte prestado algo de dinero. Sin embargo, sea cual sea el desafío, debes mantenerte fuerte y perseverar”.

CABRA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

“La motivación va y viene, y ahora, es posible que no te sientas tan motivado como deberías estar. Plagado de agotamiento físico y mental, las cosas pueden moverse con bastante lentitud o incluso detenerse por completo. Por desalentador que pueda sentirte, no te preocupes, porque la Estrella noble este mes estará para ti vigente para guiarte y ayudarte, especialmente con respecto a tu carrera”.

MONO

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

“La suerte profesional se ve bien y esto puede deberse a todo el apoyo que podría obtener de la gente de Noble que te asiste. Las cosas mejorarían en el trabajo y el progreso de su trabajo se ejecutará de manera bastante eficiente. Pero es importante no trabajar demasiado. La tensión excesiva en tu cuerpo y mente perjudicará su salud y puede causarte problemas para dormir por la noche, lo que provocará insomnio. Descansa y haz alguna actividad de relax”.

GALLO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

“Para los estudiantes, ahora es el mejor momento para enterrar la cabeza en los libros. Ponte tus límites de pensamiento y estudia inteligentemente. Cuanto más tiempo dediques a mejorar tus conocimientos, mejores serán los resultados de tus estudios. Para aquellos que ya están en un trabajo, usen este tiempo para obtener la oportunidad y tomar algunos programas relacionados con la carrera. Siempre puedes enseñarle nuevos trucos a un jefe o compañeros”.

PERRO

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

“Con respecto al progreso de tu carrera, es posible que sucedan algunas cosas inesperadas. Algunos de los escenarios pueden ser bastante frustrantes, ya que puede parecer que tus esfuerzos se han ido por el desagüe. Pero continúa recuperándote y no te rindas sin importar las circunstancias. Cuando te enfrentes a cualquier emergencia, trata de tomar precauciones de antemano”.

CERDO

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

“Existe la posibilidad de litigios, accidentes, desastres y malas condiciones de salud durante esta época del año. Esto solo puede significar una cosa; debes minimizar cualquier escenario posible de que esas cosas te sucedan. En el trabajo, asegúrate de prestar mucha atención a los detalles y al meollo del asunto. Cualquier error solo impedirá tu crecimiento, así que asegúrate de no cometer errores por descuido”.