Taróscopo, ¿cuál será tu suerte según el tarot?

“Esta semana comienza con Marte en Aries y hace conjunción con Júpiter, que también está en Aries. Esto dará mucha energía para todo tipo de inicios, potencia la creatividad. Es una energía super positiva”, explica la astróloga Silvina Péngov, creadora de @eluniversoquenoves. La experta explica con detalle cómo viene la semana y cuál será tu suerte según el tarot, signo por signo.

“Pero como todo tiene una vibración alta y una baja, puede que esta situación de Marte en Aries en conjunción con Júpiter te traiga enojo, furia, energía de desborde. Trae mucha impulsividad. Así que a estar atentos”, asegura la astróloga, que realiza consultas personalizadas online y dicta cursos de iniciación a la astrología.

Aquí una guía completa de cuál será tu suerte según las cartas del tarot para que puedas programar y aprovechar de la mejor manera tus días.

Aries

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: Puede que estés con mucho impulso y muchas ganas porque Júpiter y Marte están visitando tu signo. Pero la sacerdotisa te está recomendando tomarte tu tiempo, hacer las cosas más despacio.

Consejo: Aprovecha la energía para activar, para hacer lo que quieras. Aprovecha el impulso, pero tampoco debes exponer todo lo nuevo de inmediato. Está bueno que hicieras una revisión previa. Es una energía que está buena para gestar, para hacer proyectos.

Tauro

Carta: El carro.

Mensaje: Buena semana para iniciar, para activar, para arrancar. para hacer cosas está bien de esta energía con Júpiter en Aries.

Consejo: Quizás debas tener cuidado porque puede que en este impulso de ir para adelante, de hacer cosas te gusta Tauro, pero te puede dejar muy cansado. Tal vez debes parar un poco y chequear un poco más tu cuerpo, tu estado en general.

Géminis

Carta: Los enamorados.

Mensaje: Bueno para abrir, ver opciones. La carta de los enamorados es la carta de Géminis así que quizás ya estás abriendo demasiadas opciones. Puede que estés en el otro extremo y esto te hace sentir perdido.

Consejo: Puede que estás como perdido viendo tantas opciones, eso te confunde, Por eso estaría bueno que empieces a cerrar, a focalizar. Por el contrario si te sientes muy cerrado abre y si en cambio te sientes demasiado disperso, focaliza.

Cáncer

Carta: El emperador.

Mensaje: Debes comprometerte contigo mismo esta semana. Aprovecha para hacer tu lista de intenciones con la Luna Nueva en Géminis, pero tienes que te comprometerte después a activar, a hacer lo que tengas que hacer.

Consejo: No te dejes estar, comprométete porque lo más probable Cáncer es que que te dejes en segundo lugar por hacer cosas para los otros. Ese es el problema: te olvidas de ti mismo. Por eso debes tener un mayor compromiso con tu persona.

Leo

Carta: El colgado.

Mensaje: La pregunta sería Leo si sientes que todo está en stand by, que las cosas no avanzan. Pero la verdadera pregunta que debes hacerte es si no te colgaste tú mismo.

Consejo: Por otro lado puede que esté bueno este colgado para revisar, parar un poco antes de seguir. Pero lo importante es que si te sientes muy estancado en muchas cosas es porque tu te has puesto en ese lugar. Fíjate como te puedes descolgar.

Virgo

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: Semana de cambios. Hay que aprovechar esta Luna Nueva en Géminis para activar todo lo que tenga que ver con cierre de ciclos y comienzos de nuevos.

Consejo: Hay que hacer un corte para que la expansión continúe, para que las cosas avancen, pero tienes que hacerlo de un modo consciente.

Libra

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Debes mirar un poco hacia el pasado, observa tu experiencia desde otro lugar. Con la luz del ermitaño debes ver la realidad de otra manera.

Consejo: Con Mercurio que estuvo retrógrado tal vez no estabas viendo las cosas tan claras como las van a empezar a ver a partir de ahora. Una vez que llegues a esa claridad debes plantearte qué haces con eso.

Escorpio

Carta: La estrella.

Mensaje: Esta carta te está diciendo que confíes en tus potencialidades y que te muestres tal y como eres. Seguro tienes un montón de talentos, Escorpio se caracteriza por guardarse.

Consejo: Esta carta de la estrella te invita a abrirte y ‘compartirte’ con otros.

Sagitario

Carta: La justicia.

Mensaje: Puede que estés siendo muy duro contigo mismo, así que fíjate, cómo te afecta esto.

Consejo: Quizás estás juzgándote o puede ser que estés juzgando a los otros. Debes tener un poco de cuidado con eso. Es una buena semana para tomar decisiones y para cortar con lo que ya no va más.

Capricornio

Carta: El diablo.

Mensaje: Esta carta te está invitando a crear, a conectar más con las vísceras, con las ganas, con el deseo. Eso es como la parte de vibración alta de esta carta.

Consejo: También el diablo te invita a chequear si no estás tratando de controlar todo demasiado. Debes soltar el control Capricornio.

Acuario

Carta: El mago.

Mensaje: Puede que estés con un montón de ideas en tu cabeza. Aprovecha esta Luna Nueva en Géminis para empezar a concretar, para bajar las ideas a la realidad.

Consejo: Debes ponerte plazos para hacer las cosas. Tienes todas las herramientas para lograr todo lo que quieras, pero necesitas ordenarte y comprometerte a cumplir con eso que te propongas.

Piscis

Carta: El sol.

Mensaje: Esta carta te está invitando a conectar con cosas que te hagan feliz. Sigue eso que te hace vibrar: un paseo al aire libre, estar con amigos.

Consejo: Detecta lo que te hace bien y empieza a conectar con eso porque te está faltando energía y felicidad. Debes vincularte con esas pequeñas cosas que sabes que te hacen bien para estar mejor.