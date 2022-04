Cuáles serán los días de la suerte para la semana próxima

Es clave saber cuáles serán los días de la semana en los que la energía te acompaña, para tener suerte y cumplir con los objetivos que te propones. Por eso es importante que no te pierdas esta guía de astrología china, para saber cuáles son los días de la suerte según tu signo.

“La astrología china y el feng shui analizan la energía de una persona determinada por el día, hora, mes y año de nacimiento y cómo ésta combina con la energía del día”, asegura la experta Rafaela Rubin, creadora de www.fenghsuirafaela.com.

“Es importante saber que los días en los que la energía no está buena, porque es energía de peligro, o energía destrucción, hay cuestiones a las que tienes que prestar más atención. Y hay actividades que no conviene realizar. Al revés cuando es un día positivo para tu signo, no debes desaprovecharlo”, asegura Rubin, quien todos los meses realiza una Agenda de energías con información detallada de cada una de las actividades que se recomiendan realizar y cuáles se recomiendan evitar, día por día.

Aquí una guía de los mejores y peores días de esta semana. Al fluir con la energía seguramente tendrán más chances de obtener aquello por lo que sueñas.

LUNES 11 DE ABRIL

DIA SIGNO: Caballo de madera yang.

MAL DIA PARA: Rata.

MEJOR DIA PARA: Cabra.

La Cabra tendrá un buen comienzo de semana, a aprovecharlo.

MARTES 12 DE ABRIL

DIA SIGNO: Cabra de madera yin.

MAL DIA PARA: Buey.

MEJOR DIA PARA: Caballo.

MIERCOLES 13 DE ABRIL

DIA SIGNO: Mono de fuego yang.

MAL DIA PARA: Tigre.

MEJOR DIA PARA: Serpiente.

JUEVES 14 DE ABRIL

DIA SIGNO: Gallo de fuego yin.

MAL DIA PARA: Conejo.

MEJOR DIA PARA: Dragón.

VIERNES 15 DE ABRIL

DIA SIGNO: Perro de tierra yang.

MAL DIA PARA: Dragón.

MEJOR DIA PARA: Conejo.

SABADO 16 DE ABRIL

DIA SIGNO: Cerdo de tierra yin.

MAL DIA PARA: Serpiente.

MEJOR DIA PARA: Tigre.

El fin de semana será buenísimo para el Tigre y el Buey.

DOMINGO 17 DE ABRIL

DIA SIGNO: Rata de metal yang

MAL DIA PARA: Caballo.

MEJOR DIA PARA: Buey.