Horóscopo: el tarot marca cómo será tu suerte con la luna nueva

Esta semana hay novedades astrológicas porque se viene una luna nueva en Aries. “Seguimos con la energía Piscis en el aire mientras el sol en Aries nos dice movete, sal de ahí. Por suerte esta energía puede cambiar, porque habrá luna nueva en Aries”. asegura la astróloga Silvina Pengov, creadora de www.eluniversoquenoves.com.

De esto dependerá la lista de intenciones, con objetivos que quieras manifestar “No es una lista de deseos al universo, no es Papa Noel que nos va a traer lo que pedimos. Si no hacemos nada, las cosas no van a cambiar. Hay una bella luna nueva para activar objetivos. El sol y la luna se encontrarán en el grado 12 de Aries”, agrega Pengov, quien realiza consultas personalizadas virtuales sobre la carta natal y tiene un curso online sobre El ABC de la astrología para conocer más sobre signos, lunas y ascendentes.

Las cartas del tarot marcan el rumbo de la energía de esta semana y delinean cómo será tu suerte, signo por signo. Para que puedas direccionar tus acciones hacia aquello que deseas. Aquí los principales consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

ARIES

Carta: La muerte.

Mensaje: “Ya sea que tengas, sol, luna o ascendente en Aries se viene un momento de transformación. Hay cosas que debes dejar atrás. Ya sabes de qué se trata, es algo sobre lo que vienes trabajando”.

Consejo: “Hay algo en lo que no terminas de animarte a soltar, a relajar. La energía de la muerte te lleva a este cambio. Si ya lo empezaste a hacer, significa que vas por el lugar correcto”.

TAURO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Aprovecha esta luna para ponerle más corazón a tus objetivos, a aquello que realmente quieres, que te salen de tu interior profundo”.

Consejo: “Debes ponerle más fuerza a las cosas. Si sientes que las cosas no te salen, es porque tal vez no tiene corazón. Afloja con eso que llegará algo mejor. Relaja”.

GEMINIS

Carta: El Papa.

Mensaje: “Confía más en ti mismo, en tu maestro interior. Todos tenemos una sabiduría interna.”

Consejo: “Si te sientes perdido, busca alguien que te oriente, que te pueda escuchar un psicólogo, un councelor. Pero siempre debes saber que el poder está dentro tuyo. Confía en eso”

CANCER

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta luna nueva en Aries tiene que ver con un cierre de ciclos. Hay cosas que hay que cerrar, y otras que arrancar. Necesitas coraje y decisión.”

Consejo: “Si sientes que estás trabado, es que no termina de cerrar lo anterior y esto hace que sea difícil arrancar con algo nuevo”.

LEO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Aprovecha la luna nueva para tener intenciones, para brillar. Animate a ser tú mismo”.

Consejo: “Confía en tus potenciales, en eso que te hace único y especial. Tu lo sabes. Buena estrella para comenzar nuevos proyectos”.

VIRGO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Ustedes saben lo que valen. Virgo está en su trono, debes trabajar más el merecimiento. Tienes que creértela más, es una semana para disfrutar”.

Consejo: “Trabaja en tu autoestima y en el proceso que te lleva llegar a sentirse una emperatriz. Si estás en una relación que no te hace sentir así, debes pensar más en ti mismo”.

LIBRA

Carta: La justicia.

Mensaje: “Es momento de poner en la balanza lo bueno lo malo, lo lindo y lo feo. Debes equilibrar.”

Consejo: “Tal vez estás necesitando tomar decisiones para lograr esa armonía. Esto puede implicar que hay cosas que debes dejar atrás. Momento de bajar la espada “.

ESCORPIO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Analiza temas del pasado. La luna nueva es para aprovechar para trabajar temas del pasado que no están resueltos”.

Consejo: “También puede ser un proyecto que quedó estancado, algo que no llegaste a comenzar. Así que a poner luz y a comenzar.”

SAGITARIO

Carta: El mundo.

Mensaje: “Con esta luna nueva en Aries es momento de cierre de ciclos, qué cosas debes dejar atrás y qué vas a continuar”.

Consejo: “Esta es la carta del éxito, nada malo puede pasar. Buena energía para este arranque de luna nueva”.

CAPRICORNIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “La vida te abre caminos, te muestra opciones para que elijas hacia donde ir. Puede ser un trabajo, nuevas oportunidades”.

Consejo: “Abre tu cabeza a nuevas oportunidades, a lo nuevo, transita”.

ACUARIO

Carta: La templanza.

Mensaje: “Tendrás que equilibrar, armonizar en tu vida. Con Venus pasando por Acuario puedes sentir un poco esta energía de frustración. Pero debes tener calma”.

Consejo: “Es momento de evaluar, equilibrar, así podrás sanar y avanzar”.

PISCIS

Carta: La torre.

Mensaje: “Posiblemente tengas que sanar esas cosas que sientes que se te están yendo de las manos. Lo que sucede no es porque sí.

Consejo: “Debes hacer ese click que hace tiempo sabes que debes hacerlo. Es necesario que lo hagas. La energía de la torre te mueve. Esta energía de la torre no es fácil, es una energía de enojo”.