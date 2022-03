Astrología china: cómo estarán las energías en el mes Conejo

El próximo 5 de marzo comienza la energía del mes Conejo, que durará hasta el 4 de abril. La experta en astrología china Rafaela Rubin, comparte las claves para tener suerte y lograr lo que te propones atraer a tu vida aprovechando la energía Conejo.

“Marzo con la entrada de la energía Conejo, será un mes espiritual y de sensibilidad emocional, que nos invita a abrirnos a nuevas oportunidades de crecimiento y a fluir con abundancia”, explica la creadora de www.fengshuirafaela.com.

“El mes Conejo nos brinda la oportunidad de trabajar en nuestra parte espiritual para sanar y superar heridas o situaciones del pasado. Será un mes de sensibilidad para el avance y el crecimiento espiritual”, agrega la experta.

Teniendo en cuenta la combinación del mes Conejo con el año Tigre, la energía es positiva. “Hay que aprovechar esa potencialidad para estar bien, para hacer cambios, generar cosas positivas en nuestra vida, trabajar en lo espiritual, lanzar nuevos proyectos. Para todo eso la energía está excelente”, asegura Rubin que el próximo jueves 17 de marzo a las 19.30 hora Argentina estará dando un Taller de los 5 elementos, de manera online.

El mes Conejo nos brinda la oportunidad de trabajar en nuestra parte espiritual para sanar y superar heridas o situaciones del pasado. Foto: Unsplash.

Uno de los grandes beneficios del mes Conejo es que hay buena energía para el amor. “Buen mes para el amor, para conocer gente. Los primeros días hay linda energía para salir, divertirse. Más adelante en el mes hay chances de que conozcas a alguien con quien puedas tener una pareja estable. Aunque como siempre hay signos mejor aspectados que otros, hay buena energía para el amor, potente, en el mes Conejo”.

Con respecto a los vínculos, será un excelente mes para nuevas relaciones, y nuevas oportunidades. “La energía del Conejo nos ayuda a mejorar o transformar los vínculos que ya tenemos desde un lugar más genuino. Si te encuentras en una relación superficial, o donde ya no hay conexión, podrás pasar por un cambio rotundo que permitirá que la renueves o te llevará a una ruptura definitiva. Esto aplica para las parejas y también para todo tipo de relaciones”, explica la experta en metafísica y astrología china.

En temas de trabajo y proyectos, será buen momento para estudiar y prever lo que quieres a futuro. “Es un mes positivo y productivo. Donde el poder está muy potenciado. Pero así mismo habrá tensión, presta atención y eleva tu energía para no caer en discusiones por trabajos o proyectos que salen mal por no seguir con los lineamientos planteados”, advierte Rafaela Rubin.

En temas de trabajo y proyectos, será buen momento para estudiar y prever lo que quieres a futuro. “Es un mes positivo y productivo. Foto: Unsplash.

A nivel de política internacional no hay un buen panorama, seguirá difícil la situación entre Rusia y Ucrania, y el conflicto puede escalar aún más. “A nivel de política internacional esto seguirá complicado y potente. Los primeros 15 días serán de tensión, y podría haber más ataques y bombardeos. Hay que ver cuáles son las siguientes cartas que se juegan. No deben olvidar que este conflicto comenzó en febrero. Y todo lo que comienza en el mes del año en curso, marca el mood energético que se vivirá a lo largo del año. Por eso durante el año no estará fácil. Habrá que cuidarse muchísimo”, asegura Rubin.

Tanto a nivel individual como colectivo se deberá tener cuidado con obsesiones compulsivas y ataques violentos de ira. “Se sentirá la limitación de comunicación, la censura, y la falta de libertad para expresar lo que deseas. Así mismo habrá ganas de ser libres, sin tabúes, para poder hacer y comunicar lo que realmente deseamos pero se debe tener cuidado en lo que genera y saber que hay consecuencias con lo que se comunica o transmite. Evita herir y generar resentimiento en el otro”, afirma la experta en astrología china.

Rubin asegura que cuando se acerque el final del mes, puede que te sientas aún más revitalizado. “Sentirás ganas de estar activo, con energía apasionada y ganas de iniciar nuevos proyectos. La energía se encuentra muy propicia para el avance y la expansión”.