Estas son las predicciones en el amor, para cada uno de los signos

Desde el portal astrológico astro.com compartieron el horóscopo para cada uno de los signos del zodíaco. ¿Quieres saber cómo te irá en el amor? ¡Sigue leyendo! Estas son las predicciones hasta el 6 de febrero inclusive.

A nivel general, según las interpretaciones que comparten desde el portal, la Luna se aleja de Plutón y llega a Acuario, donde hubo Luna Nueva el pasado martes. Con esto, la Luna indica un camino: "primero has tenido que lidiar una vez más con un problema de poder persistente y de muy largo plazo (Plutón), antes de que puedas ocuparte del otro problema de más largo plazo (la tensión Saturno-Urano), que se trata de diferentes posiciones que se oponen entre sí.

En los últimos meses, ha quedado claro repetidamente que todo esto está interrelacionado, ya que las personas simplemente no pudieron encontrar puntos en común. Venus, directo de nuevo, sigue en trígono con Urano a principios de semana y es una figura clave, pues ha tenido experiencias de abuso de poder o incluso intoxicación de poder y ahora aparece como "testigo" junto a Mercurio. Mercurio permanece retrógrado hasta el viernes, cuando cambia de dirección.

En este momento, -continúan en astros.com- la Luna está con Neptuno en Piscis, el Sol ha llegado a Saturno y Marte tiene una buena conexión con Júpiter. Esto describe un juicio, una lucha por la justicia, también es posible una confesión de culpa, así como un acto de misericordia o reconciliación.

Relación / Amor: Si ha habido un abuso de poder en tu relación privada, ya estás respirando aliviado. El problema se resolvió y obtuvo una perspectiva completamente diferente de la experiencia.

Si agrega algo de comprensión ahora, la Luna Nueva de Acuario anunciará un nuevo tiempo en el que podrá actuar de manera más consciente y responsable. Esta Luna Nueva también puede ser una despedida, si te has dado cuenta de que es mejor hacer una ruptura dolorosa que prolongar la agonía.

Predicciones, según tu signo, para el amor:

Aries

La Luna Nueva de Acuario actúa como una marca de destino a la luz de las otras constelaciones positivas que se están acumulando, en relación con su vida de relación. Ahora sabe exactamente adónde quiere ir de nuevo. La implementación es más fácil para ti de lo que pensabas porque tienes "viento de cola" de Júpiter. La falta de asertividad que ha sufrido durante mucho tiempo puede así superarse. Tu vida amorosa tiene una nueva oportunidad.

Tauro

Mercurio y Venus están avanzando de nuevo. Esto es bueno para sus relaciones porque indica que los malentendidos se han aclarado. La Luna Nueva de Acuario quiere traer nueva luz a tu vida, pero parece un poco forzada (Saturno en conjunción con la Luna Nueva). Aún no has vuelto a la "normalidad"; los tiempos difíciles aún no han sido superados. Todavía necesitan paciencia, pero también todos ustedes tienen ahora más paciencia que antes (influencia de Júpiter, que está en el signo pacífico y conciliador de Piscis).

Géminis

¿Cómo te sientes acerca de los juegos de poder en el amor o el erotismo? ¿Aún puedes llamar juego a las cosas que has experimentado? Mercurio examina todo muy de cerca ahora y expondrá lo que estaba mal. También puede ser que alguien se sintiera protegido o dominado, aunque la pareja no tenía esto en mente en absoluto. Al hablar de todo lo que está en tu mente, se te quitará un gran peso de encima.



Cáncer

El signo extremadamente enfatizado de Capricornio hace que todo lo interpersonal sea el verdadero problema. Sin embargo, después de muchas experiencias difíciles, ahora ha llegado a un punto en el que hay una luz al final del túnel. A medida que avanza la semana, te sientes cada vez más esperanzado. Quizás al principio sea más esperanza para el mundo y para la humanidad, pero poco a poco será también esperanza en tu vida personal.

Leo

El Sol en Acuario y la Luna Nueva le dan un impulso a tu relación (con la ayuda de Urano). Los encuentros son un poco extraños en este momento, pero definitivamente no son aburridos. Incluso puedes perder el rumbo ahora si alguien dice algo que te afecta mucho o si adivina tus pensamientos. Por un lado, da miedo, pero por otro lado, es increíblemente emocionante. Las personas con las que está tratando en este momento son muy importantes y pueden brindarle orientación porque tienen experiencia.

Virgo

El signo fuertemente enfatizado de Capricornio más Júpiter (y Neptuno) en Piscis preparó el escenario para su vida de relación. Es imposible que nada suceda allí, y todo tiene un significado profundo. Tus relaciones muy personales tienen el poder de transformarte y hacerte una mejor persona. La pareja no llegó a tu vida por casualidad, sino que tiene la misión de ayudarte a superar cosas o personas a las que te aferras con demasiada fuerza.

Libra

Mercurio estacionario "roe" a Plutón y expone todo lo que está fuera de servicio. Esto debe ser curativo. Venus ya está avanzando nuevamente, creando una nueva esperanza para las condiciones cambiadas (Urano en Tauro), Marte se está acercando a Venus y pronto se encontrará con ella en la Luna Llena, anunciando una cita. ¿Tienes alguna idea de quién se reunirá con quién? El signo de Capricornio no está particularmente abierto a las cosas nuevas, prefiriendo quedarse con lo que ya tiene, lo que ha resistido la prueba del tiempo o lo que promete mayor seguridad.

Escorpio

Marte en Capricornio (elemento Tierra) conecta con Júpiter en Piscis (elemento Agua) y obtiene un campo de acción muy amplio. Júpiter también ayuda incluso si te vuelves demasiado duro: luego lava una gran cantidad de agua sobre la tierra y la ablanda. Como Escorpio, ciertamente no tienes miedo de tocar el barro y sabes que puedes crear maravillosas formas nuevas a partir de él. El ablandamiento puede afectar su lenguaje, luego de repente encuentra formulaciones más suaves con las que puede recuperar el acceso a su pareja.

Sagitario

¿Qué piensas cuando la gente habla de "toda la verdad"? ¿Hay algo que preferirías no saber con tanto detalle? Mientras tanto, los hechos hablan por sí solos. ¿Es eso algo malo ahora? ¿O no es también un alivio? Marte se acerca lentamente a Venus, ambos en conexión con Urano, al que le gusta dar a luz algo nuevo. ¿Es posible renovar la relación bajo las condiciones ahora aclaradas?

Capricornio

Las constelaciones enfatizan tanto a Capricornio que ya no se te puede pasar por alto. Es tu forma de hacer las cosas: sencilla, honesta, auténtica y eficaz. Puede que ni siquiera se te ocurra que eres atractivo al hacerlo. Pero seguro que habrá alguien que lo note y que te sorprenda con un piropo. ¿Qué harás entonces? ¿Puedes aceptar cumplidos o tienes que practicarlo primero?

Acuario

¿Podrías notar una mejora en la situación de tu relación durante el fin de semana? Entonces la Luna Nueva de Acuario sería un nuevo comienzo consciente hacia algo positivo para ti. También es posible que no vea la mejora hasta más adelante esta semana. Júpiter en Piscis te ayuda a perdonar, dejar atrás recuerdos difíciles, reevaluar situaciones y notar buenas oportunidades.

Piscis

Júpiter indica muchas cosas positivas para tu vida privada. Su conexión con Marte hace que tú - o tu pareja - actúes de manera razonable y previsora. Además, ahora se está construyendo una conexión de Júpiter con Urano, lo que indica un progreso en mostrar consideración el uno por el otro. Nada se decide solo, todo se discute en conjunto. Tiene grandes planes y necesita un socio en la implementación.

