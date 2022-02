Astrología: por qué es momento de ir por lo que deseas realmente

La astróloga y tarotista Silvia Pengov, creadora de @eluniversoquenovez, explicó que el Universo está conspirando para que la fuerza de la energía permita que todo lo que deseas realmente se cumpla. Este momento es tan importante que requiere tomarlo con responsabilidad, por eso antes invitó a evaluar cuán profundos son esos deseos.

"¿Porque sí se cumple lo que deseas, pero no es como tu pensabas que sería?, ¿y si no te sientes como creías que te ibas a sentir?, ¿y si logras lo que tanto quieres y sigues sintiendo ese vacío existencial?, ¿y si te das cuenta que no era tan genial?", son los interrogantes que plantea para que analices Silvia Pengov.

"¡Cuántas emociones y sentimientos se juegan con nuestros deseos!, "cuánto miedo puede dar arriesgarlo todo por ese deseo y salir de zona de confort", continúa reflexionando la astróloga.

Pero luego concluye en que "te puede dar miedo porque no sabes qué hay del otro lado (y por muchas razones más que seguro tu sabas)" e invita a recordar que todo es un proceso y que es necesario transitarlo. "Si quieres , sí puedes.Si este es tu momento".



A nivel astrológico, la experta cuenta que en estos días Venus está retrógrado en Capricornio y está a punto de despertar, Marte ingresó hace unos días a Capricornio, y Mercurio retrógrado volvió a Capricornio también y está tocando a Plutón.



Por todo esto, finaliza, "hay demasiada energía para ir por lo que realmente queremos, con un plan sólido de cómo lo vamos a lograr. Todavía quedan días de seguir gestando este plan. Pero ya estamos a mitad de camino. De a poco todo va tomando forma".