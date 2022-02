Luna llena en Leo: no tomes decisiones apresuradas

Febrero es un mes súper movido con respecto a la energía. “Esta semana el 16 de febrero es un día que puede ser una bomba, con la Luna llena en el grado 27 de Leo. Leo está en el signo opuesto de Acuario, que es donde está el Sol”, asegura la astróloga y tarotista Silvina Pengov.

Las lunas llenas son momentos de replanteos y cosechas. “Con las lunas nuevas sembramos intenciones y con eso veremos cómo venimos a los seis meses, que es cuando se da la Luna Llena. La luna llena habla de cierre de ciclos. Es momento de cosechar. En este período veremos cómo va lo que intencionamos en agosto 2021 en esa luna nueva”, afirma la creadora del @eluniversoquenoves.

Y en caso de sentir que no se está logrando lo propuesto, es tiempo de cambiar de rumbo “Siempre hay que trazar un plan de acción para que esas intenciones, esos deseos, se cumplan. Al analizar que logramos y que no, esta Luna llena puede ser una ‘posibilidad de recalcular’ como dice el GPS”, asegura la astróloga, que todos los miércoles dicta un curso de introducción a la astrología via zoom , y el curso de tarot para quienes quieren adentrarse en este conocimiento del universo.

Alerta: no conviene tomar decisiones en Luna llena

“Es conveniente no tomar decisiones en Luna llena. Es una energía de desborde, y nada bueno puede salir de eso”, advierte Pengov.

“Como la Luna marca un cierre de ciclo puede que sientas que es el momento, el empujón final para alguna de las decisiones que debías tomar. Pero si es algo del momento, conviene esperar, que la energía decante un poco y tomemos la decisión después”, agrega la tarotista.

“Lo que tenga que suceder va a suceder. No quiero generar miedo con la astrología. Lo importante es entender, para poder tomar buenas decisiones”, asegura.

La Luna llena nos pone más emotivos y sensibles

“La energía de esta Luna llena nos mostrará cuestiones de estos nodos, que están en Tauro y Escorpio y marcan la misión del alma, de algunos karmas. Siempre que aparecen los nodos tienen que ver con cosas que están escritas, que nos tienen que pasar para evolucionar”, explica Pengov.

La Luna llena nos muestra cosas. Puede que todo no ocurra el mismo día, el 16 de febrero, las manifestaciones de esta luna se pueden ver hasta 15 días después de que sucede.

Por todos estos motivos la Luna llena del 16 de febrero será bastante tensa. “Siempre la luna llena es movilizante, podemos estar más cansados, con menos energía, con más hambre. Los efectos se sienten 48 antes y 48 horas después. La luna rige nuestras emociones, así que estaremos mucho más emocionales estos días. Pero como siempre les digo no le echen la culpa a los planetas de todo lo que les pasa”, comenta la astróloga.

Y para finalizar deja un mensaje para tener en cuenta en esta Luna llena y el resto de los días. “Las decisiones que tomamos todos los días, las cosas que hacemos, será el resultado del transitar de nuestra vida. Todo es parte del aprendizaje de cada persona”.