Qué cosas debes hacer y qué evitar con Mercurio retrógrado

El 27 de Septiembre Mercurio arrancó su fase retrógrada. Esto sucede cada tres meses y muchos temen al ambiente energético de Mercurio retrógrado, porque “pasan cosas”. Pero la astróloga y tarotista Silvina Pengov, creadora del IG @eluniversoquenoves, trae calma y recomendaciones de las cosas que debes hacer y las que debes evitar con Mercurio retrógrado. “A la gente Mercurio retrógrado no le gusta porque la energía se enlentece, se demoran las cosas en salir. Pero no entren en pánico, no le tengan miedo. Deben aprovechar la energía a favor de ustedes. Cuando los planetas retrogradan, recalculan.”

Mercurio empezó su fase en sombra el 6 de septiembre. Retrograda 3 veces por año, aproximadamente durante 3 semanas. ¿Qué significa que Mercurio está retrógrado? “El planeta de la comunicación, la mente, los estudios, los movimientos como mudanzas o viajes, empieza a revisar viejos pensamientos. razonamientos y mecanismos. Al retrogradar en Libra esta revisión va a estar enfocada en los vínculos (y no solo de amor) y quizás sea un gran momento de resignificarlos”, asegura Pengov.

¿Hasta cuando va a ser tránsito? el 18 de Octubre se pone directo, pero de sombra sale el 2 de noviembre. Esto significa que recién a partir de esa fecha todo comienza a fluir mejor.

Aquí el listado completo con las recomendaciones que la astróloga Pengov da para atravesar de la mejor manera la energía de Mercurio retrógrado.

Las comunicaciones suelen fallar en estos momentos.

mercurio3. En este tiempo de Mercurio retrógrado se recomienda evitar la firma de contratos.