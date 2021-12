Estas son las últimas predicciones de 2021, según la astrología china

Diciembre es un mes con días claves de cierres, de encuentros, de festejos. Es importante aprender a fluir con la energía para afrontar lo que se viene y prepararse para lo que vendrá.

También es clave cómo y cuándo hacer pedidos al universo para que lo que deseas se te cumpla. La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, lleva estudiando el tema hace muchísimos años con maestros de linaje chinos.

“Quienes estén interesados en conocer más de esta práctica milenaria pueden consultar el Pack Energético de pedidos, que incluye los mejores días y direcciones para que utilices, además de un ritual exclusivo para que intenciones y atraigas a tu vida aquello que quieres”, asegura la experta, que comparte las predicciones de la energía china para los 12 signos.

Rata

Mensaje de la semana: “Para el signo Rata se trata de una semana donde tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para brillar. La energía le da la oportunidad de brillar. Es una semana muy productiva y positiva para el signo Rata. También debes proponerte metas o planes más altruistas porque los puede alcanzar. Tienes que prepararte porque en breve va a comenzar después del 4 de enero comienza el mes Buey y hay una combinación muy especial que te va a traer grandes oportunidades. Tienes que activar”.

Amor: “En temas de amor, si ya estás conociendo alguien o estás soltero debes evitar los prejuicios y también idealizar. Si estás en una relación presta atención a lo que te pasa en tu interior. La energía de amor está, entonces tienes que liberarte un poco, relajar”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo esta es una semana de responsabilidad, de trabajar más con firmeza. Si estás medio bajón o no estás mal anímicamente, tienes que activarte y estar en modo feliz. Después del 4 de enero se empiezan a activar un montón de cosas. Entonces hay que estar preparado y abierto también a estas oportunidades”.

Buey

Mensaje de la semana: “Para el signo Buey se trata de una semana de liberarte de estrés. Estás agotado, necesitas relajar un poco más. Esta semana la energía te acompaña. Si estás muy exhausto o estás con mucho agotamiento, debes tomarte un descanso, relajar un poco más. Si tienes problemas y no puedes evitar relajar, bueno, tómalo como un problema. Me gusta la frase que dice ‘si tiene solución para qué te preocupas y si no tiene solución para qué te preocupas’. Conclusión, no te preocupes”.

Amor: “La cosa está un poco más compleja en temas de amor. Hay situaciones donde lo que lo que sentís con lo que estás viviendo o la devolución que tenés de tu pareja quizás no está acordé a lo que vos estás experimentando o sintiendo. Bueno, deja que fluya expresate. Si es una relación que arrancó hace poco, bueno necesitas paciencia porque quizás no está fluyendo como a vos te gustaría. Si estás en pareja, tienes que evitar las peleas y entablar un diálogo ameno. El día 24 mejor no hables porque el día 24 hay discusiones y peleas”.

Trabajo. “Tienes que confiar más en ti. La energía para el Buey este año si bien fue un poco pesada, difícil dura pongámosle el adjetivo que quieran, la energía dijo tienes que reforzar tu convicción, tu autoestima, la forma en que trabajas tú desempeño”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Tiempo de empezar a tomar conciencia. Al Tigre lo pone en desafíos. Atención: es posible que estés claudicando en tus metas y objetivos y no estés yendo por ellas porque encontraste algunos obstáculos y no te aguantas con lo que está pasando o lo está sus o lo que está sucediendo. La vida tiene obstáculos e inconvenientes y no debes claudicar o no debes dejar de perder estos objetivos porque se presentó un problema y entonces renuncio. La energía te dice tienes que trabajar un poco más y esforzarte un poco más que vas a encontrar resultados. Siempre van a haber obstáculos en tu camino, así que tienes que ver las cosas o la situación que estás atravesando en tu vida de modo positivo. ¿Qué tienes que aprender? Esa es la clave para tener en cuenta Tigre”.

Amor: “En temas de amor estás peleando signo Tigre. ¿Qué está pasando? Acá mezclamos un poquito. ¿Trabajas con tu pareja o tienes una relación de pareja y

trabajan juntos? Atención a no mezclar el negocio con placer porque acá puede haber problemas, pérdidas económicas o estropear una relación. Debes estar más modo amorosito, modo gentil porque si te interesa la relación, el amor que tienes con tu pareja. Esto puede generarte chispazos que terminen apagando el fuego”.

Trabajo. “En temas laborales para el signo Tigre es una semana donde las cosas están un poco complicadas. Presta atención a lo que está pasando en esta semana y la próxima porque esto va a estar hablando de qué vas a estar vivenciando en tu 2022. Quieres que sea un camino suave el 2022 bueno, tienes que trabajar ahora porque esto va a hablar de qué va a pasar en tu 2022.”

Conejo

Mensaje de la semana: “Para el signo Conejo es una semana positiva, de cambios. Actívate Conejo porque está toda la energía a tu favor. Así que es clave que puedas aprovechar todo lo que está pasando energéticamente en el universo”.

Amor: “Tienes que activarte si quieres tener pareja. Debes animarte a salir y a conocer gente nueva. ¿Qué es lo que quieres? Eso es la clave para saber cómo puede ser esta semana en el amor. Si estás en una relación puede que las cosas no hayan estado muy bien o del todo bien en este último tiempo. Hay linda energía para los que están en pareja, así que todo superpositivo para el signo Conejo”.

Trabajo. “En temas de trabajo puede que estés con algunos problemas o dificultades a nivel económico. Pero las cosas empezaron a encaminarse ya hace unas semanas atrás. Ve todos los logros que alcanzaste y necesitas estar más agradecido por todas las cosas que fuiste pasando. Creciste un montón, a nivel económico las cosas van a ir mejorando, pero date un poco de tiempo”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Para el signo Dragón se trata de una semana para tener claridad mental. También es tiempo de realizar cambios positivos para tomar decisiones. Es un momento muy positivo para el Dragón”.

Amor: “Si estás en una relación de pareja quizás tienes la posibilidad de ir un paso más adelante. Ejemplo, si estás de novio, hace tiempo y tu pareja está queriendo comprometerse o formalizar, es momento de dar un paso más hacia adelante. Y si estás comprometido, casarse. Si estás soltero hay energía de amor, ahí hay tienes la posibilidad de tener pareja”.

Trabajo. “En temas de dinero debes trabajar un poco más relax. Evita las discusiones y los enojos. Es una semana laboral positiva, pero tienes que trabajar desde un lado más alegre, relajado. Se puede trabajar de esa forma, sí, claro, pero tienes que proponértelo”.

Serpiente

Mensaje de la semana: “Para la Serpiente se trata de una semana yin y yang literal. Es una semana donde hay muchas cosas que están positivas y algunas, que no están también. Pero la energía te va a ayudar para que salgas adelante con lo que te propongas. Tienes energía para celebrar es energía también de suerte, así que tienes que saber aprovechar cada momento y cada instante en las distintas áreas de tu vida, lo que se presente”.

Amor: “Si estás en una relación es importante que tomes en cuenta lo que siente tu pareja, sus emociones y sentimientos. También sus intereses. Si estás soltero tienes oportunidad de conocer gente nueva, de tener una nueva pareja. Pero acá también debes prestar atención si te involucras con alguien por interés. De vincularte con esa persona, puedes tener problemas en esa relación, así que atención con esto”.

Trabajo. “En temas de trabajo va a depender

como los enfrentes. Las situaciones que tienes que enfrentar, que solucionar, algunas pueden ser complejas. Tampoco tomar una decisión muy intempestiva. Es momento de que te actives. Tienes oportunidades de que recibas una lluvia de felicidad en todo lo que tenga que ver con proyectos negocios, pero tienes que aprender a resolver y a no enroscarte y dar mucha vuelta para tomar decisiones”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Para el Caballo puede que empieces a darte cuenta de quiénes son las personas que pueden estar a tu lado y quiénes no. Quizás hay personas que te des cuenta que no fluyen con tu energía. Son personas que son negativas. Pero no te decaigas, no te desanimes. Piensa que esas personas que se alejan de tu vida te están haciendo un favor. No conviene tener a tu lado personas, que no sean positivas y no te ayuden a tu evolución y progreso. Estamos en el mes Rata y esto te trae cambio Caballo. La energía Rata choca con tu signo y tienes que cuidarte las espaldas. Tienes que tener cuidado con personas que te darás cuenta que no eran las que creías. Pero no debes desanimarte sino sentir alivio porque pudiste darte cuenta”.

Amor: “Para vivir la vida se necesita amor. Es el motor y el signo Caballo lo necesitas. Si estás soltero, te gusta alguien y tienes que actuar para caerle en gracia o tienes que ser quien no sos para gustarle a esa persona. Por ahí no es Caballo”

Trabajo. “Tienes que implementar nuevas estrategias para ganar más dinero. Si quieres ganancias debes explorar tus talentos, descubrirlos. Debes tener cuidado con inversiones de alto riesgo. Si vas a invertir dinero atención, no lo hagas un mal día porque puedes tener pérdidas este mes ( hasta el 4 de enero que está rigiendo el mes Rata)

Cabra

Mensaje de la semana: “Tiempos muy positivos para la cabra tienes que abrirte a nuevas oportunidades, explorar nuevos caminos. La energía está abierta para el signo Cabra, es excelente. Ahora va a depender de ti, si quieres quedarte en el corral o salir en búsqueda de estas oportunidades. Hay un montón de posibilidades para resolver problemas, encontrar solución a situaciones que ya vienes arrastrando hace tiempo. La energía para la Cabra está hermosa, así que mi recomendación es no la desaproveches. Puedes quejarte de que no te va tan bien o no fluye esto o aquello. Pero la energía te dice actívate. Los resultados van a depender de ti. La energía está para apoyarte”.

Amor: “Hay energía de amor, de disfrute. Puede que estés dubitativo, que no estés conforme y dudes de ti mismo y de cómo está tu relación. Esto puede poner en jaque tu pareja. Si estás soltero y estás también dudando de si no le gusto demasiado, si quizás no soy la persona tienes que trabajar tu autoestima. Todo fluirá positivamente, así que trabaja en tus inseguridades”.

Trabajo. “Cabra tienes que mejorar cómo administrar tu tiempo, la carga de trabajo. Puede que estés descuidando ciertas obligaciones que tienes que cumplir. Es importante cumplir con tus obligaciones y prestar atención a los compromisos que asumiste, ya que esto si no va a poner en jaque tu trabajo”.

Mono

Mensaje de la semana: “Mono tienes que aprovechar la lucidez y la claridad mental esta semana. Podrás sortear los obstáculos que se presenten con astucia, elocuencia con una claridad mental muy buena. Cualquier obstáculo o problema que se te presente vas a encontrar la solución. Tienes que aprovechar esta semana. No tengas pensamientos como no sé qué hacer, es todo un problema o un lío. Esta semana tienes que actuar con positivismo porque lo vas a poder resolver. Que no te frene algún conflicto o problema. Respira y piensa que vas a encontrar la solución”.

Amor: “Si estás soltero tienes la posibilidad de conocer a alguien. Pero atención: si tienes algún indicio o un presentimiento de que algo huele mal, te digo, hacele caso a tu a tu intuición que no te va a fallar. Si estás en una relación es excelente para conectar más con el lado amoroso y emocional. Buena energía para la parte sexual. Evita conflictos y atención que hay muchos enojos dando vuelta. Las discusiones no valen la pena y te quitan energía”.

Trabajo. “Puedes encontrar desafíos pero no te olvides que la claridad mental y la lucidez van a estar ahí para ayudarte. Van a jugar un papel importante a la hora de de trabajar. Enfrenta cualquier situación que se te presente con claridad mental y de buena manera. No es necesario enojarse. Es importante explicar cuál fue el error y cómo se deben hacer las cosas para mejorar ya que esto va a sentar precedente para que haya mejoras en los próximos meses”.

Gallo

Mensaje de la semana: “No debes claudicar y bajar los brazos frente a las metas o objetivos que te has propuesto. Tienes que encontrar nuevas formas, nuevos métodos de realizar las cosas porque no te están dando resultados. La energía te dice ten paciencia y esto no significa ir más lento o más pausado. Sí debes cambiar la forma en que estás haciendo las cosas para obtener un resultado diferente”.

Amor: “Si estás en pareja y estás pasando un mal momento, es clave dialogar. Que cada uno pueda proponer cuáles son sus necesidades. Si estás soltero hay grandes oportunidades de conocer a tu pareja ideal. Quizás estás conociendo a alguien y sientes que no te animas, o tienes miedo, te sientes enganchado y no saber si seguir avanzando porque te sientes vulnerable. Te digo, juégatela, anímate por esa relación, por lo que estás sintiendo”.

Trabajo. “Es importante que no claudiques, no abandones ese objetivo, esa meta que te proyectaste porque las cosas quizás no están saliendo o se están demorando. Si perdiste el entusiasmo tienes que adquirir una nueva motivación para lograr el éxito que pretendes en tu en tu trabajo o en tu proyecto. Es importante que avances, enfrente lo que estés viviendo y no pienses listo, abandono”.

Perro

Mensaje de la semana: “Semana de desafíos y alguna que otra tristeza, pero a no desanimarte. Tienes que redoblar la apuesta y poner alegría a tu vida con distintas situaciones que se te pueden presentar”.

Amor: “Si estás soltero y tienes ganas de tener una relación, hay posibilidades de tener pareja. Pero tienes que activarte. Es importante estar alegre, tener energía positiva y soltar el pasado. Lo que no fue no fue, hay nuevas oportunidades. Hay energía de amor y de pareja. Si estás en una relación ponle todas las fichas porque hay energía de amor, de disfrute, de pasión. Perro hay muchas cosas por las que estar alegre”.

Trabajo: “Puede que tengas alguna que otra pérdida económica o que no estén entrando las suficientes ganancias que pretendes. Pero no tienes que preocuparte porque más adelante va a ir cambiando esta energía a nivel dinero, a nivel economía. No te quedes echado y diciendo que no puedes hacer nada”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Puede que tengas obstáculos, desafíos y un poco de trabas, pero acá no hay que ver las cosas como todo negro o todo gris. Por el contrario la energía te está te está haciendo vivenciar cosas o situaciones para que tenga más experiencia tu alma. Quizás lo veas como algo negativo, pero estás experimentando situaciones que te hacen crecer de una manera mucho más acelerada. Trabaja tus inseguridades y también la perspectiva en cómo ves todas estas situaciones. No las vivas como malas experiencias, sino como un crecimiento espiritual de gran valor”.

Amor: “Si estás soltero quizás piensas qué bajón no tengo pareja. Te digo cambia el chip. Tienes que verlo como una gran oportunidad para divertirte. Si estás en pareja, la energía te dice que hay que reconectar. Puede que tu relación esté media fría o que esté media distante. Hay oportunidades para revincularse y estar en modo más amoroso”.

Trabajo. “Viene habiendo algunas complicaciones, pero nada que no puedas solucionar. Poco a poco vas a encontrar solución y estos problemas, que están ahora complicándote, se van a disipar muy rápido. Tienes que empezar a articular algunos cambios para mejorar tu trabajo. Quizás crees que las cosas vienen haciéndose bien, eso sí es correcto. Está bien, pero tienes que hacer mayores cambios”.