Astrología china: cómo será tu suerte predicciones signo por signo

El feng shui, la astrología china y metafísica son disciplinas milenarias. En la antigüedad los emperadores tenían sus propios asesores que les decían qué día era bueno para iniciar batalla, o fundar una población. “De eso se trata, de conocer cómo es la energía de cada día, cómo ésta se combina con la de cada persona para fluir y lograr lo que quieres atraer a tu vida”, explica Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

Así es posible conocer cómo será tu suerte y las predicciones signo por signo. Por eso Rafaela Rubin, experta en astrología y metafísica china, realiza mes a mes una agenda de energías en la que marca los días propicios para realizar inversiones, casarse, mudarse o firmar un contrato. Esto lo planifica de acuerdo a un estudio que realiza en función de las energías del día y del mes.

Aquí las predicciones en materia de amor, trabajo para los 12 signos del zodíaco según la astrología china:

Rata

Mensaje de la semana: “Arrancó la energía del mes Rata, esto te dará mayor agilidad, lucidez. Es tiempo de cumplir deseos, trabajar en metas y comenzar a hacer un balance de cómo fue tu año. Debes prepararte ya que está por comenzar el año Tigre y debes ser optimista”.

Amor: “Tiempos positivos para el amor. Si estás soltero, el amor está ahí. Los que ya tienen pareja tienen la posibilidad de pasar un tiempo amoroso, más cálido, de revinculación”.

Trabajo. “Puede que estés preocupado por temas de dinero. Pero debes ocuparte en mostrar tus virtudes, tus verdaderos dones. Estarás a prueba con movimientos, exigencias, compromisos. Paciencia y tranquilidad”.

Buey

Mensaje de la semana: “Debes dejar la dureza contigo mismo. Debes mirarte a ti mismo con ojos más amorosos. No te castigues por las cosas que no te salen o si las cosas no resultan como quieres. Quizás debas escuchar más a tu entorno, a las personas que te brindan su opinión. Puede que allí encuentres respuesta a alguna de las cosas que debas resolver. Tal vez estás pensando mal. Debes aprovechar la energía del mes Rata”.

Amor: “Debes dejar de ver todo negativo, las cosas que no te gustan de tu pareja o el modo en que viene manejando diferentes situaciones. Los que tienen pareja es momento de revincularse, volver a enamorarse, reconectar. La energía está linda para volver a apostar al amor”.

Trabajo. “En cuestiones laborales debes prestar atención para resolver temas, con desafíos o complicaciones que se presentan. No hagas gastos innecesarios. Puedes estudiar o tomar un curso, adquiere algo que te reditúe”.

Tigre

Mensaje de la semana: “Tiempo positivo. Dejas atrás viejas situaciones, atención si sos quejoso o mañoso, debes soltar eso, libérate. La energía está muy positiva. Hay mucha energía de nuevos proyectos esperándote. Hay incentivos, motivación”.

Amor: “El amor está ahí para los solteros, la energía está muy positiva. Si estás en modo negativo atraerás una persona con esa energía. Si estás en pareja atención con las discusiones, los enojos o destratos. Hay energía de disfrute. Todo depende de cómo vibres en este momento”

Trabajo. “Puede que estés un poco estresado, necesitas liberar y bajar un poco el nivel de estrés. Debes estar en modo chill”.

Conejo

Mensaje de la semana: “Es tiempo donde comenzarás a sentirte más liviano, verás las cosas con otra óptica. Entenderás que has tenido que transitar ciertas situaciones, pero cada vez se va despejando más el camino”.

Amor: “Puede que sientas que no tienes suerte, que las cosas no marchan bien, o que el amor no es para ti. Pero las energías son sabias, y te harán pasar por este camino porque hay algo que aprender o cambiar. Para los que están en pareja la energía te pide que te aggiornes y mejores la manera en que afrontas tu pareja”

Trabajo. “Todo se trata de enfocarte, de ir para adelante. Momento excelente para el Conejo. En cuestiones de dinero, atención a las inversiones. No lo hagas cualquier día ya que podrás tener pérdidas económicas”.

Dragón

Mensaje de la semana: “Tiempo positivo, que te traerá alegría, emoción, éxtasis y ganas de aventura. Debes enfocarte porque todo muy positivo, pero debes evitar la pelea. Si puedes con ello todo estará más que bien”.

Amor: “Momento muy positivo. Si estás soltero, hay oportunidades de conocer a la persona correcta y que llegue a tu vida.. Los que están comprometidos deben prestar atención a las peleas. Dragón debes llamarte a silencio: no discutas, no pelees, no confrontes. Evita las discusiones y enojos innecesarios”.

Trabajo. “Semana promedio. Puede que tengas algunas dificultades o trabas. No te preocupes, no todas las semanas tienen que ser muy buenas. Debes trabajar más en equipo y ser más compañeros. La energía te pide que seas más pragmático. Pero ante todo debes relajarte, el trabajo viene bien”

Serpiente

Mensaje de la semana: “Tiempos donde se fue la energía del mes Cerdo que trajo mucha intensidad y tristezas o altibajos emocionales. Con esta energía la Serpiente comienza a despertar. Comienzas a darte cuenta cuánto vales, a lo mejor te menospreciabas. Fueron grandes lecciones que te dio la energía todo este tiempo. Comienza a fluir con tu propia esencia y valorarte y quererte más.

Amor: “Trabaja la valoración, cuánto te valora tu pareja. Atención si pasas mucho tiempo solo y no pasas tiempo en esa relación. Si estás soltero hay posibilidades de conocer a alguien pero debes estar atento a cómo te sientes. Ya que atraerás la misma vibración de cómo estés. Debes preguntarte qué te gustaría atraer a tu vida cómo pareja”.

Trabajo. “Empiezas a ver mejoras y está muy bien todo lo que vienes trabajando. Te aconsejo recurrir a algún especialista si es que necesitas algún conocimiento específico. Así lograrás sacar adelante tu proyecto, negocio o aquello a lo que te dediques”.

Caballo

Mensaje de la semana: “Tiempos positivos. Puede que no tengas tanta felicidad o no te sientas tan satisfecho. Tal vez no veas tanto avance, pero la energía te pide modo positivo y mente atenta. Esto hará que logres que sea una buena semana”.

Amor: “Hay momentos de revincularse, de conectar con la pareja. Atención con el diálogo, trabaja en eso que la energía está muy positiva. Si estás soltero no hay tanta energía para que fluya. Si ya conociste a alguien tal vez no será algo duradero en el tiempo. Pero debes tener paciencia, porque recién empieza la energía de la Rata.”.

Trabajo. “Momento positivo, sacas adelante el trabajo. Pero debes tener cuidado con las inversiones. Puedes tener pérdida de dinero. Nuevos vínculos que te pueden ayudar muchísimo: mente atenta”.

Cabra

Mensaje de la semana: “Semana de chispas, la Cabra estará saltando. Atención a peleas, discusiones y enojos. Puede que desperdicies energía. No te conviene entrar en peleas, discusiones y enojos. Mejor estar en otra frecuencia”.

Amor: “Si estás soltero hay energía de amor, la persona está muy cerca. Y la energía marca que esto durará mucho en el tiempo, te espera con los brazos abiertos. Puede que estés queriendo terminar una relación de pareja para comenzar con otra persona que te gusta. Atención con esto porque puede traerte problemas”

Trabajo. “Debes trabajar de forma más en modo compañero. Si eres jefe debes tener más consideración con tus subordinados. No te conviene discutir con compañeros, colegas o subordinados por temas de trabajo”.

Mono

Mensaje de la semana: “Tiempo muy positivo. Momento de introspección, de reflexión. Comenzarás a ver que todo lo que vienes viviendo a lo largo de estos meses marca una balanza positiva. Llegan cambios. Comenzó la energía del mes Rata y te favorece.

Amor: “Si estás soltero hay energía para conocer a alguien. Presta atención cerca del fin de semana que la energía está muy linda. Si estás en pareja la energía es buena, no hay grandes cambios”.

Trabajo. “Debes tomar decisiones, puede que sea un poco estresante por terminar pendientes. Hay cambios decisivos, puede hacer reestructuración en tu entorno laboral pero no te estreses, que lo que sucede te conviene.

Gallo

Mensaje de la semana: “Tiempo de alegría, de diversión, de deseo, de disfrute. Pero también deberás concentrarte en compromisos y objetivos pendientes. Si son adolescentes y tienen materias que rendir, deben prestar atención a esto porque puede jugarles una mala pasada. Atento a estudios, trabajos o compromisos pendientes porque sino te podrás ver en dificultades. Debes aprender a optimizar más el tiempo para que te rinda.

Amor: “Energía muy positiva para el amor. Hay energía de diversión, de disfrute, de sexualidad. Si estás soltero tendrás la posibilidad de tener un touch and go”.

Trabajo. “Puede que te sientas abrumado con mucho trabajo, con poco tiempo, pero la energía te dice que tienes que hacer los cambios, aggionarte. Si no eres tú el que hace estos cambios, nadie los hará por ti. Enfócate en lo que puedes mejorar en tu área laboral para sentirte mejor”.

Perro

Mensaje de la semana: “Semana positiva, para disfrutar y conectar con la familia y amigos. Tal vez quieras buscar nuevos rumbos”.

Amor: “La energía de amor para los que están solteros ya tienen la posibilidad de que alguien entre a tu vida. Debes abrirte, pero no desesperar. Mientras tanto disfruta. Si estás en pareja hay unión, compañerismo, se notan avances. Esta semana la energía te dice que seas tú mismo. Así fluirás mejor con la energía. Libérate de viejas estructuras, te sentirás mejor siendo tú mismo”.

Trabajo. “Puede que te sientas estancado, que sientas que no avanzas, que tu trabajo es rutinario. Necesitas hacer un cambio, pero eso nace y comienza contigo. Con sentirte inconforme no alcanza para el cambio, busca lo que deseas atraer a tu vida”.

Cerdo

Mensaje de la semana: “Tiempo en el que puede haber incertidumbre, tal vez tengas un bajón anímico Te preguntas qué hacer, si avanzar en esto o aquello. Cuando no sepas qué decisión tomar y te sientas abrumado por ciertas situaciones es momento de hacerte bicho bolita y dejar que pasen estos momentos de incertidumbre, de poca claridad. Recomiendo trabajar en pedidos para tener claridad mental y tomar buenas decisiones. Atención si te pasa esto comienza a trabajarlo para que no te desanimes ni bajoneas. Lograrás cambios y será una semana positiva”.

Amor: “Tal vez piensas en alguna relación que ya pasó. Pero la energía te dice que no eres la misma de antes aunque vuelvas a esta relación. Si te estás separando, es momento de trabajar el duelo. Tómate tu tiempo. Si estás en pareja debes dialogar para plantear qué proyectos tienen juntos”.

Trabajo. “Será una semana agotadora, estresante, intensa para el Cerdo. Tendrás demasiados temas que atender, muchos compromisos”.