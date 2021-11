Taróscopo: cuál es el mensaje del tarot signo por signo 

Se acerca el final de año y todos estamos agotados, cansados. “¿Es culpa del eclipse, de la luna llena? Es cierto que la energía de los eclipses afecta a nuestras emociones, al estado de ánimo, al cansancio, al insomnio”, asegura la astróloga Silvina Pengov, quien comparte consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

“La energía del eclipse se puede sentir hasta un mes después. Por eso son momentos de tomarse un tiempo, dejar que las cosas fluyan. No obligarnos a tomar decisiones que no estamos listos para tomar”, agrega la experta.

Aquí un panorama y consejos para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Tal vez estás mirando demasiado atrás. Si lo haces para buscar en qué no volver a equivocarte en lo mismo, es positivo”.

Consejo: “Debes estar atento a no quedar demasiado atado en el pasado ya que eso no te permite avanzar y disfrutar el presente. Es momento de tomarse las cosas con sabiduría y moverse”.

TAURO

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Es tiempo de conectar con la energía del corazón, con las cosas que más quieres, con tu deseo”.

Consejo: “Tauro tu sueles luchar bastante por tus deseos, pero a veces en esas batallas no dejas entrar al otro. Y ahí surgen los problemas. Deja de lado la tozudez”.

GÉMINIS

Géminis puede estar con ganas de hacer cosas nuevas, ve por ello. Tienes todo para lograrlo solo debes proponértelo y hacerlo. Foto: Unsplash.

Carta: El mago.

Mensaje: “Esta carta marca un momento de inicio, de comenzar nuevos proyectos”.

Consejo: “Tal vez sientas que la energía del eclipse te movilizó mucho y estás con ganas de hacer cosas nuevas, ve por ello. Tienes todo para lograrlo solo debes proponértelo y hacerlo”.

CÁNCER

Carta: El diablo.

Mensaje: “Esta carta marca que dejen de controlar, deben relajarse más”

Consejo: “Esta energía del diablo marca mucho enojo. Tal vez estén muy afectados por el eclipse, pero deben aflojar. Cáncer es muy emocional, pero también puede meterse para adentro y ser complicado. Piensa qué dice el enojo con el otro acerca de ti”.

LEO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Es momento de calma. Encuentra la tranquilidad que te ayudará a ver las cosas de otro modo”.

Consejo: “Leo es uno de los signos más afectados por el eclipse. Trata de esperar, sin accionar, deja que las cosas decanten solas. Es tiempo de procesar, no de actuar”.

VIRGO

Carta: La torre.

Mensaje: “Hay cosas que aparecerán de manera inesperada. Para Virgo que es puro orden esto puede movilizarlo”.

Consejo: “Todo y nada es posible. Puede pasar de todo, Animate a hacer las cosas de una manera diferente, sal de tu estructura”.

LIBRA

Carta: El juicio.

Mensaje: “Si has estado en momento de ruptura de relaciones, esta carta marca que lo sucedió era necesario, que te dieras cuenta que las sucedieran como ocurrieron era parte del camino evolutivo”.

Consejo: “Tiempo de despertar, es un gran llamado. Empieza a conectar contigo mismo y con lo que deseas”.

ESCORPIO

Carta: El emperador

Mensaje: “Tiempo para volver a hacer estructura. Tal vez has quedado un poco ‘desarmado’ tras el eclipse.”

Consejo: “Animate a hacer esa nueva estructura. Debes tener un poco más claros tus objetivos. Conéctate con tu propio poder para volver a reconstruirte”.

SAGITARIO

Carta: El Carro.

Mensaje: “Tiempo de inicios, de arranque. Tal vez estés con ganas de cambiar algo y todavía no sabes qué. Comienza a realizar un plan para ver qué es lo que quieres cambiar”.

Consejo: “Ponte una meta y ve para adelante. Puede significar un avance en cuanto a las relaciones”.

CAPRICORNIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Debes animarte a más. Mostrarte de otra manera, a hacer las cosas de un modo distinto”.

Consejo: “La carta del Papa te invita a quitarte las investiduras y mostrarte como eres. Si tienes que hablar con alguien, es el momento”.

ACUARIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Aparece fuerte la energía del amor. Buen momento para pedir consejos, para hablar con otras personas.”

Consejo: “Hay alguien que puede mostrarte las cosas desde otro punto de vista que te resulte favorable. Ábrete a la opinión de los otros, habla con nuevas personas que te aporten otra mirada de las cosas”.

PISCIS

Carta: La templanza.

Mensaje: “Esta carta recomienda que trates de tomarte las cosas con más calma”.

Consejo: “Un pie en los sentimientos y el otro en la tierra. Busca el equilibrio. A veces Piscis se deja llevar mucho por las emociones, pero no debes fantasear tanto”.