Predicciones de la numerología: ¿Wanda Nara y Mauro Icardi se separarán realmente?

Pitty, la numeróloga, reveló qué reveló cuál es la carta numerológica de Wanda Nara y cuál de la Mauro Icardi, por ende, reveló según sus predicciones cuál será el futuro de la pareja que tiene in vilo a un país.

"Wanda Nara, tiene en su destino el karma 9, es un alma con mucha evolución, una mujer intuitiva, rápida, llena de guías espirituales, donde la información siempre llega en forma sorpresiva y lo invisible se hace visible. Mujer protegida y mágicamente con luz propia, vino con desafíos de no dejar nada pendiente en esta vida", aseguró.?

Mauro Icardi, en cambio, "con su destino el karma 7, es un alma de mucha sensibilidad, un hombre que su espíritu es solitario y su desafío es creer en él. Sensible y de gran evolución espiritual. Su trabajo más importante será poder concretar todos sus propósitos", mencionó la experta en numerología.?

Esta conjunción entre los destinos cruzados, dice Pitty, hace que esta pareja pase por muchos desafíos, ya que la unión de ellos siempre tendrá grietas, porque la envidia y los celos serán moneda corriente. ?

En cuanto al presente, la numeróloga dijo que en 2021 Wanda Nara y Mauro Icardi transitan por un año 8, "donde desde agosto el destino pide renovación y reconexión, las pruebas en el amor serán sumamente importantes". Sin embargo aseguró que "no se los ve separados, ya que juntos tienen todavía un largo camino por recorrer, aunque haya interrupciones o espacios, esa unión fuerte, verdadera no será tan fácil destruirla".

Por esto, Pitty concluyó en que apuesta por el amor de Wanda Nara y Mauro Icardi y que esta separación "sólo será un impasse y un descanso. A veces el amor tiene que morir para volver a nacer". ?

Apuesto a este amor!! ?