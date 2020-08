Horóscopo chino del día: 8 de agosto, 2020

Identificá tu signo y conocé el horóscopo del fin de semana.

Rata

Será bueno dejar de competir.

Las apariencias engañan, si alguien ha llegado a tu vida y comienza a ser muy agradable para ti, puedes incluirlo en tu vida.



Aprovecha este buen impulso en tu vida profesional.



Hoy estás muy fuerte, así que no te detengas porque todo va a ir avanzando mucho mejor y con todo claro en este minuto.

Buey

El signo del Buey si puede lograr obtener algunas cosas en este momento, pero cuando de verdad no logras tener todo ahora mismo no puedes estar tan tranquilo como realmente quieres, lo que de verdad deseas llegará pronto a tu vida, solo tienes que esperar un poco más y trabajar por ello.

Los mejores consejos que puedes obtener siempre van a ser de alguien que realmente se preocupe por ti y por tu buen estado de salud, eso siempre es lo más importante.

Tigre

Aprenderás que no siempre es realmente malo todo lo que vemos de negativo cuando sacamos buenas experiencias de ello.



No olvides que muchas veces las cosas que queremos no resultan, pero eso no quiere decir que todo el camino sea malo, algunas veces solo nos caemos un poco más.

Conejo

Si vives una buena experiencia durante esta jornada, entonces puedes considerar que todo va a ser mejor y las cosas van a resultar de la manera que quieres, no puedes estar todo el tiempo con el pensamiento de que cuando las cosas resultan, siempre debe venir algo malo pronto.

Algunas personas no quieren siempre tenerlo todo claro, el misterio es algo muy atrayente y tienes que comenzar a probarlo.

Dragón

El trabajo duro siempre es algo bueno que te pueda entregar lo mejor en lo que quieres, pero cuando de verdad crees que será así siempre y no te pones a pensar en los riesgos que corres, puedes terminar no obteniendo eso por lo que trabajaste, así que no te detengas ahora



Si tienes asuntos sin resolver en tu camino, solo tienes que parar un poco y comenzar a tomar consciencia de las decisiones y de los asuntos a solucionar.

Serpiente

El signo de la Serpiente quizás no logre grandes éxitos el día de hoy, por eso, será muy importante que deje un poco de energía para enfrentar las cosas que vienen y todo lo que va a comenzar a salir de ahora en adelante, recuerda que no todas batallas se ganan en el mismo momento que luchamos.



Si piensas de alguna forma un poco egoísta el día de hoy, no vas a ser capaz de encontrar en los demás la solución a tus problemas, debes siempre dar para recibir.

Caballo

El signo del Caballo no tiene ni idea de lo que a veces habla, pero cuando tiene a alguien que le ayude en el camino siempre va a tener las cosas más claras. Es un buen camino el que escogiste, por todo lo que has vivido, estás madurando mucho porque estás tomando las decisiones correctas.



Consejo del día: No te cierres a decir las cosas que te están pasando, ni tampoco sobre las cosas que te pueden estar dando mucho placer el día de hoy, estás bien, sigue experimentando.

Gallo

El signo del Gallo puede tener algunas cosas que temer el día de hoy, por eso tienes que estar mucho más concentrado en lo que quieres y lo que comienzas a obtener, si no decides por lo que es bueno e importante para ti, no vas a tener nada por lo que celebrar más adelante.



No tienes que prestar atención a todos los problemas que te pueden estar llegando el día de hoy, por eso necesitas pensar más en ti el día de hoy.

Perro

Si sientes que la vida te va a dar algo bueno ahora mismo, solo tienes que darte cuenta de que parte del camino siempre se vive gracias a los regalos misteriosos de la vida.

Cerdo

El signo del Cerdo, ten cuidado, estás tratando de convencerte de algo que no es bueno para ti ahora mismo. Si de verdad no puedes tener la claridad de que el camino te va a entregar algo bueno, solo tienes que convencerte de que lo positivo en tu vida ya está, abre más los ojos.



No basta con solo planear las cosas, hay que dar pasos muy serios para que todo vaya avanzando desde ahora mismo, no puedes dudar de ti mismo, sino perderás.

¿Cuál es tu signo?

Horóscopo Chino RATA - Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Horóscopo Chino BUEY - Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Horóscopo Chino TIGRE - Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Horóscopo Chino CONEJO - Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Horóscopo Chino DRAGÓN - Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Horóscopo Chino SERPIENTE - Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Horóscopo Chino CABALLO - Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Horóscopo Chino CABRA - Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Horóscopo Chino MONO - Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Horóscopo Chino GALLO - Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Horóscopo Chino PERRO - Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Horóscopo Chino CHANCHO - Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.