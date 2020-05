Signo por signo: cómo vivís el amor en estos tiempos

Justamente son muchas las personas que están definiendo su vida amorosa, aquellos que querían unirse en matrimonio, como los que están definiendo un divorcio o ruptura de relación, también los que ya estaban solos y se ilusionaban con un nuevo romance. Otros estaban en definición de movimientos, como definir nuevos contratos, alquileres, mudanzas, compras y ventas que posibilitaban áreas comerciales y de inversión.

Venus en este estado inclina a una mirada retrospectiva hace doce años atrás, en el recuerdo puede estar la clave de aquello que no se pudo en ese momento, puede haber sido los primeros momentos de síntomas de algún deseo de ruptura o de definición amorosa importante. También el contrato de un nuevo proyecto, negocio, cambio de vida, revisión de valores.

En este momento la experiencias pasadas pueden ayudar, tomar un momento de reflexión, para hacer ese movimiento esperado después de esta fase de revisión.

El día 6 de junio es un punto de comunión energética entre el Sol y Venus. Es un día para mirar con sentido profundo e interno el camino a seguir, sin determinaciones apresuradas, dialogando desde el sentido amoroso con las personas con quienes convives a diario, con los que extrañas, con los que están lejos, o simplemente a quiénes no ves.

Revisar, re-amar, re-enamorarse, rencontrarse esta pausado y podrá ir liberándose desde finales de junio, pero lo importante es tomar este tiempo, en consideración de cuales son nuestros verdaderos deseos, hasta donde el amor a si mismo esta dejado de lado o potenciado, que es lo que mas valoro en la vida y que no tiene precio, como puedo resurgir de deudas, perdidas, encontrando nuevos talentos escondidos que has sido manifiestos en este tiempo de interminable pausa.

Signos más involucrados en esta fase de Venus

Géminis, Libra, Acuario

Es la oportunidad de amarse lo suficiente para descubrir cual es la decisión con la pareja, aprendiendo el dialogo calmo, tolerante, limitando las relaciones tóxicas, degradantes, o de falta de respeto por la integridad tanto física como psicológica. Vendrá una nueva etapa donde este momento te propone gestar y preparar el nuevo avance a tu capacidad de relacionarte sanamente.

La mejor relación es la que comienza con uno mismo para pararse seguro ante otro.

Signos más perturbados con este momento de pausa

Sagitario, Virgo y Piscis.

Es momento de afianzarse en las capacidades de adaptación, el conocimiento y sabiduría de cruzar enfrentando la realidad, sin miedos, sin falsas creencias, con sentido y criterio. Fluir ante la dificultad es el potencial de estos signos. Se obstaculiza todo cuando gana la tensión nerviosas, las obsesiones, o la confusión, ante el exceso de información.

Signos con capacidad de relacionarse mejor

Aries y Leo

Tienen la fuerza para sostener una acción directa y confiada en las relaciones, más allá de lo cotidiano, de la separación o espera en las definiciones amorosas. Podrán usar esa valentía para canalizar en una acción de solidaridad, comprendiendo que los tiempos son de espera, pero que el final de la pausa, los espera el mejor momento para definir por el amor y la pareja.

Signos con más obstáculos en las relaciones en esta etapa

Tauro y Escorpio

El desapego no es la virtud de esto signos, siempre tratan de estar en lugar de confort y de hábitos adquiridos como una constante, salir a buscar un cambio no es su opción, tampoco el dialogo como salida, puede que este tiempo de revisión y cuarentena estén atrapados en silencios demasiados profundos, en pensamientos rumiantes, que no lleguen a captar el sentido de retroceder para ajustar la visión y tomar un nuevo camino dejando los sufrimientos o las ideas obsesivas.

Estos dos signos deben siempre tener en cuenta que el amor a si mismo es lo que ayuda a recibir el amor de otros, que también los otros necesitan una mirada de reconocimiento, halagos, expresiones más claras y significativas de amor. Los valores están en bases muy profundas y pueden revisar en aquello que tuvo significado hace 8 años atrás y que hoy tiene una nueva oportunidad.

Los signos con más necesidad de seguridad

Cáncer y Capricornio

Los signos más tradicionales del zodiaco: Cáncer y Capricornio, están en la propuesta de proteger a sus seres queridos de cualquier modo concreto y afectivo a separación entre padres e hijos, o abuelos y nietos es parte de un proceso duro para esos vínculos familiares donde tradicionalmente se encontraban semanalmente o para distintos festejos de familia. Este momento ayuda a salir de encuentros físicos por encuentros virtuales o de videos llamadas. El avance tecnológico de hoy es la salida para afianzar los vínculos desde el amor que no se pierde por no verse personalmente. Es un momento para potenciar la telepatía del corazón.

El amor es una vibración tan alta que llega a miles de kilómetros y se fortifica en estos momentos de pausa y aislamiento. Lo que nace de corazón es eterno.

Ana Moyano