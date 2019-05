Aceptación: el primer paso hacía el equilibrio en las enfermedades crónicas

La salud es endeble, no es continua ni lineal, tiene altibajos, no es un bien asegurado, y en ocasiones puede tambalear, se puede perder, modificar, puede ser distinta y aún así, podemos seguir adelante, pero reconocer y aceptar que esa naturaleza, no es una tarea sencilla.