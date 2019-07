#Uno: mantené tu placard ordenado

Suena elemental, pero tener un clóset bien organizado, en el que todas las prendas estén a la vista y bien dobladas o colgadas es crucial, de esta forma no sólo te será más fácil armar un outfit, sino que evitarás imprevistos de último momento por prendas en malas condiciones, arrugadas o porque sencillamente ¡no las encuentras!

#Dos: ropa que no usás ¡fuera!

Guardar prendas que ya no usás y sincerémonos ni vas a usar, no sólo generan bulto y desorden, sino que entorpecen el proceso de vestir. Tomate tiempo para analizar tu placard y sacar todas aquellas prendas y accesorios con los que ya no te hallas (ya sea porque no van con tu estilo actual, porque ya no te favorecen, etc.), enfocate en las que más te gustan y potencian tu figura, de esta forma, tu clóset va a tener únicamente prendas te quedan pintadas. ¿Resultado? Te vas vestir mucho más rápido y acertadamente ¡todo te quedará bien!

Es fundamental mantener tu closet en orden.

#Tres: tené una serie de outfits comodín

El “miedo” a que te vean con un look repetido es cosa del pasado, todas tenemos esos conjuntos que nos encantan, que nos hacen sentir bien y adecuadas, así que cuando estés corta de tiempo o poco inspirada, recurrí siempre a ellos. Lo ideal es tener uno para cada ocasión, ejemplo, para ir al trabajo a cenas, fiestas y demás, de modo que siempre cuentes con una opción comodín en caso de apuro. Para reinventarlo, probá cambiando accesorios o una prenda del conjunto, aunque no es necesario hacerlo, anímate a usarlo cuantas veces quieras.

Organizá tu guardarropa.

#Cuatro: planeá tus looks con anticipación

Quizá uno de los puntos más importantes y difíciles de incorporar, pero insistí con él hasta que forme parte de tu rutina, basta con que dejes armado un conjunto desde la noche anterior, chequeando el clima para asegurar la correcta elección. Para ocasiones especiales, adelantate un poco más, elegí prendas y accesorios con tiempo. ¡Importante! no está de más una prueba de maquillaje y peinado, no hace falta un profesional para esto, pero es bueno saber de antemano a que make up y peinado recurrirás, estas cosas toman su tiempo.

TIPS BY NATACHA CAPELLO