Las ideas de Mery del Cerro para usar chaquetas metalizadas

Aunque el frío no sea tan intenso este 2023 - hasta ahora -, sí hay momentos del día que debemos llevar algún abrigo, más que nada durante la noche o apenas comienza la mañana. La moda marca que esta temporada no te hará falta el tapado o la chaqueta de cuero: la infaltable es la chaqueta metalizada.

Así también lo confirmó Mery del Cerro en sus últimos looks, en los que se decantó por esta tendencia invernal súper canchera. La modelo indica cuáles son las mejores prendas para combinarlas, ya sea durante las horas de sol o por la noche, y te anticipamos que ya las tienes en tu armario.

Mañana/Tarde

Mery del Cerro posteó en sus redes sociales una de sus chaquetas metalizadas favoritas, firmadas por Kosiuko. La influencer optó por un abrigo, estilo camisero aunque también similar a una chaqueta de denim, en plateado y lo combinó con jeans y botas.

Su clave residió en mezclar una prenda llamativa con otra básica, con el fin de equilibrar el estilo de ambas. A pesar de que la modelo usó su chaqueta sin nada debajo, tú puedes acompañarla con un sweater o top blanco para añadir más luz al estilismo.

Noche

Las temperaturas descienden un poco más y Mery del Cerro propone otra chaqueta metalizada para disfrutar de la noche. En esta ocasión, la actriz eligió un modelo puffer, en blanco nácar y de la marca Desiderata, a la que conjuntó con piezas en color negro como leggings de cuero, sweater y botas altas vaqueras.

A diferencia del primer look, Mery modificó los tonos en sus prendas: su chaqueta fue la encargada de aportar brillo y claridad, mientras que sus demás ítems se pintaron de negro para agregar oscuridad y no transformar el look nocturno en uno para el día. Incluso, la primera chaqueta también puede usarse con total black y el segundo diseño puede combinarse con jeans y botas.

La premisa que debes tener en cuenta ante todo este invierno es ¡comprar una chaqueta metalizada! Será una inversión que podrás llevar infinidad de veces y que añadirá el toque trendy a tus atuendos. ¿Ya la pusiste en tu lista de deseos?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!