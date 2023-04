Si te gusta usar blazer, vamos por estos diferentes looks

Hace ya varias temporadas que el blazer se convirtió en un básico del guardarropa, dejó de ser una prenda de uso exclusivo para la oficina o uniformes y de a poco lo incorporamos a nuestros outfits hasta convertirlo en un clásico que no podemos dejar de tener. Por suerte estos nuevos usos del blazer trajeron consigo una gran variedad de modelos, cortes y colores, para que todas podamos usarlo según nuestro estilo y ayudar a resaltar nuestra silueta. Hoy en día están especialmente de moda los blazer de corte oversize, pero si nuestro estilo es más clásico también podemos encontrar blazers de corte tradicional, más entallados y al cuerpo.

Si amas tus blazers pero siempre los usas de la misma forma, o si queres incorporarlos a tus looks y no estás segura de cómo podrías combinarlo con las prendas que ya tenés. Si no sabés cuál es el corte de blazer ideal para vos, hoy te dejo algunos looks para que te inspires y tips para que armes looks como una experta.

Looks casuales con blazer

El blazer se convirtió en una prenda que podemos usar no solo para looks más formales, sino que queda espectacular con outfits casuales para ocasiones más informales y descontracturadas. Una combinación que no falla es usar un blazer para elevar un outfit clásico de jean y remera básica. Si tu estilo es minimalista, optá por un blazer en tonos neutros y líneas sencillas que logre un look elegante y moderno.

Para lograr un estilo más casual, fresco y juvenil combiná el blazer con zapatillas de estilo urbano. También podés lograr un estilo aún más casual y con reminiscencias grunge cambiando el jean por un pantalón jogger y la remera básica por una con estampas gráficas o con nombres de bandas de rock.

Sumá a un look casual un blazer y lográ un estilo canchero.

Imágen @michelleberdan.

Imágen: @sincerylyjules.

Tanto el jean como el blazer tienen la ventaja de ser prendas versátiles y lograr diferentes looks según cómo las combinemos, por eso, si querés un outfit casual pero que a la vez transmita elegancia y femineidad podés usar zapatos o botas con un poco de taco. Elegí calzado en tonos nude y que terminen en punta si buscás estilizar tu figura.

Animate a elevar un look básico con un blazer que acompañe tu estilo. Imágen: @carolamontenegro.

Imágen: @charlotebridegerman.

Imágen: @charlotebridegerman.

Con faldas y vestidos

Muchas veces creemos que el blazer solo combina con faldas lápiz y esto se encuentra relacionado con el hecho de que durante mucho tiempo el blazer se usó como prenda de oficina en trajes sastre con este tipo de faldas. Si bien esta combinación es un clásico que podemos elegir si es nuestro estilo, hoy en día sabemos que el blazer lo podemos combinar también con faldas más amplias y hasta con vestidos.

El blazer queda ideal y logra un look que combina lo moderno y lo femenino si lo combinamos con una falda midi de seda o satén. También lo podemos usar con un vestido largo y más vaporoso. En este caso es importante tener en cuenta la silueta del vestido para lograr un equilibrio con la forma del blazer: elegí un blazer con más estructura para balancear lo fluído del vestido y lograr armonía.

Imágen: @lucianaulrich.

Como tercera prenda

La tercera prenda es aquel item capaz de transformar un look, es la prenda que agrega personalidad y estilo al outfit. Es una tercera pieza que se agrega al look para darle dimensión y lograr que nos veamos ligeramente diferentes sin alejarnos de nuestra esencia.

Por esto el blazer resulta ideal para darle a nuestro outfit nuestra impronta y lograr un look único. Al ser una prenda que no solo viene en tonos neutros, sino que también la podemos encontrar en los tonos de la temporada nos permite jugar con el color y con sus combinaciones, logrando estilos diferentes. Durante el verano se vieron blazers verde lima y rosa chicle, y esta temporada vamos a verlos en tonos azul klein, magenta y lilas. Incorporá color con un blazer y accesorios.

Al elegir un blazer de color e incorporarlo al look como la pieza central tené en cuenta que el mismo debe armonizar con el resto del outfit. Buscá armonías de colores o looks monocromáticos, las primeras te darán un aspecto más alegre y vivaz mientras que un look en un solo tono con un blazer de color tranmitirá elegancia y creatividad.

¿Cómo elegir el blazer ideal?

Si bien los blazer que están más en tendencia en este momento son los de corte oversize, podemos encontrar otros tipos de blazer. Cada corte favorece a distintos tipos de siluetas, por eso es importante que identifiquemos que aspecto de nuestra figura queremos destacar.

Si tu silueta es como un reloj de arena, con cintura marcada, buscá un blazer ligeramente entallado que marque tu cintura natural. Mientras que si querés resaltar la zona de tus hombros lo mejor es elegir un blazer con hombreras marcadas para dar estructura. Si por el contrario, buscas llamar la atención a la zona de tus caderas, elegí blazer sin detalles en los hombros y con volumen detalles en la zona de la cadera.

Recordá siempre que la prenda que mejor te queda es aquella que te gusta, te hace sentir segura y cómoda. Elegí looks que te representen, usá la ropa y la moda a tu favor, para mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com