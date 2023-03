Fin de semana con descuentos increíbles en una feria de indumentaria que no te podés perder

A menos de diez días de haber comenzado el otoño, ya empezamos a fichar todas las prendas o ítems que nos hacen falta para la nueva temporada. Sea una lista de dos productos o una de siete, nos encontramos con la realidad de que nos costará conseguir estas piezas a un precio accesible. Por suerte, existe una opción viable, exclusiva y variada para poder comprar lo que desees.

Otra Vuelta es un emprendimiento de moda mendocino con alcance nacional, que produce ferias presenciales imperdibles varias veces al año. Este 2023, el despliegue se realizará durante el fin de semana del viernes 21 y sábado 22 de abril, en el showroom de la marca ubicado en Avenida Arístides Villanueva 444, en plena Ciudad de Mendoza.

Otra Vuelta regresa con una mega feria presencial, con grandes descuentos. Foto: Otra Vuelta.

Desde las 10 hasta las 19 y por orden de llegada, las chicas de Otra Vuelta te asesorarán en las compras para que puedas invertir de la mejor manera, ya sea en prendas de firmas nacionales - Rapsodia, Ginebra, Jazmín Chebar- como internacionales - Carolina Herrera, Zara, H&M. ¿Lo mejor de todo? ¡Los descuentos!

Todas las prendas de Otra Vuelta, tanto en la feria presencial como en la tienda online, tienen un descuento incluido, lo que te permite comprar ítems de reconocidas marcas a precios mucho más accesibles. El beneficio de esta edición es que todos los que deseen obtener un descuento extra, aparte del que ya tienen incluido las prendas, deberán rellenar un formulario especial (accede clickeando aquí) y obtendrán en su mail, un voucher con descuentos válidos para ambos días del evento. ¡Increíble!

El evento se realizará el 21 y 22 de abril de 10 a 19 horas en Av Arístides Villanueva 444, Ciudad de Mendoza. Foto: Otra Vuelta.

Otra de las sorpresas que sí o sí deberás aprovechar serán las ¡400 prendas nuevas! que se incluirán en la feria. Otra Vuelta preparará su zona de New Arrivals con productos que no estarán disponibles en la tienda online hasta después del mega evento. Asique si asistes durante el viernes 21 o sábado 22 de abril, podrás tener antes que nadie distintos looks otoño/invierno 2023.

Además podrás hacerte con nuevos ítems para el guardarropas de cada integrante de la familia, ya que Otra Vuelta enmarca las categorías de indumentaria,calzado y complementos para mujeres, hombres, niños, niñas y bebés. Si te quedas con ganas de ver más, podrás pasar junto a la sección Last Chance con prendas híper rebajadas que solo encontrarás de forma presencial en la feria. Son piezas de última oportunidad que puedes añadir a tu carrito de compras antes de dirigirte hacia la caja.

Y como las chicas de Otra Vuelta piensan en una experiencia de compra completa, funcional y práctica, tendrás la posibilidad de acceder a distintos medios de pago como tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés, tarjetas de débito, Mercado Pago o efectivo.¿Qué más puedes pedir?

¡Agenda ya estas fechas y compra con descuentos increíbles todo lo que quieras para tu armario otoño/invierno 2023 en Otra Vuelta!

Link de descuento extra para feria presencial

https://forms.gle/QjKkUPZbbnuPe2MQ7

Algunas de las prendas que estarán disponibles

Fotos: Otra Vuelta

Contacto

Por cualquier inquietud, o si querés saber, más, podés comunicarte a través al sitio de Instagram @otravuelta.feria, o al celular 2614689917. Por supuesto, no dejes de consultar la página web: www.otravueltaferia.com