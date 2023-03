Lali Espósito dio que hablar con un polémico look

Lali Espósito (31) llegó en pocas horas a los 329.690 likes con un polémico look para presentar su nuevo hit: “Comprame un brishito“.

Los strass aplicados en su maquillaje llegaron hasta los dientes de Lali Esposito logrando un look tan provocador, polémico y osado como estiloso. Fuente. Instagram @lalioficial

Lali Espósito se llevó todas las miradas con su nuevo look

Y es que la joven argentina, diva del pop, es única en su tipo y estilo. Sus outfits suelen deslumbrar y evocan los más atrevidos catsuits de Jennifer López o Beyonce sobre el escenario.

Los elige ella misma y por supuesto, es experta en sumarle accesorios a sus trajes, que suelen tener brillos, detalles acharolados, cadenas o con tachas aplicadas.

Como el tema de la nueva canción son las joyas, Lali Espósito no tuvo ningún problema en agregarle mucho, muchísimo brillo a este outfit con el que dejó a todos boquiabiertos. No solamente el traje entero es en tono cristal con múltiples piedras brillantes aplicadas, sino que también su make up incluye cejas llenas de strass y adornos de piedras de colores y cristales en… ¡los dientes!

Con apliques de strass y cristal hasta en las uñas y mucho brillo por todos lados, Lali eligió para presentar su tema en redes sociales un atuendo completamente plateado de top cruzado tipo pañuelo y pantalón viscoso plateado a juego estilo cargo, como dicta la última tendencia.

Con una peluca blanca y cantidad de anillos, pulseras y hasta una gargantilla que adornaba su melena con una piedra lila en el área del tercer ojo, Lali Espósito se dio el gusto de resaltar entre todas las figuras del espectáculo, una vez más, en un nuevo lanzamiento con un look lleno de brillos.

Los likes para este look super polémico de Lali Esposito llegaron a 329.690 en pocas horas. Fuente. Instagram @lalioficial

Imparable, la joven encontró la manera de seguir creciendo y de hacer de ese crecimiento exponencial que tuvo el último año nada más que el trampolín para seguir escapando de los moldes y cumplir con la promesa de originalidad que levanta como una bandera desde el inicio: antes que nada auténtica, y en materia de looks al menos ¡única!

