Juliana Awada lució la última tendencia en calzado: estos son los mocasines de moda

Juliana AwadaJuliana Awada (45) es una de las mujeres argentinas más elegantes. No solo por sus elecciones en momentos de gala o protocolo cuando acompañaba al ex presidente Mauricio Macri, sino que también es un referente de estilo cuando sus looks son casuales.

Esta vez, nos centramos en una moda que trae en calzado: ¡los mocasines más femeninos y delicados que son tendencia!

Preciosos y elegantes, los mocasines de Jualiana Awada causaron sensación entre sus fanáticos en redes sociales. Fuente. Instagram @julianaawada 1010 KB View full-siz

Juliana Awada: ¡adoramos sus elecciones de calzado!

Sin duda sus preferencias estéticas son súper reconocibles y acertadas y marcan tendencia. Juliana se caracteriza por elegir siempre tejas y tejidos naturales como lana o algodón y tonos que evocan la naturaleza como verde musgo, verde bosque, marrón y blanco.

Pero además es capaz de combinar calzado, accesorios y prendas de manera tan contundente como simple y sobre todo, elegante. Por eso los mocasines que compartió con un plano exclusivo en su cuenta de Instagram, en donde la siguen 2 millones de fanáticos, causó sensación y no pasó desapercibida para los fashionistas.

Los elegantes mocasines de gamuza recuerdan a la peculiar moda de verla en la Patagonia Argentina y en el parque de su casa luciendo sandalias estilo franciscanas de plástico verdes con medias grises ¿Cómo olvidarlo?

Y es que Juliana Awada no le teme al qué dirán y es capaz de imponer moda con un criterio auténtico y fiel al amor por la naturaleza que jamás cambia.

La preferencia de tonos es su sello personal pero, cuando se trata de looks casuales, la tónica es tomar un elemento del outfit, en este caso el calzado, y volverlo protagonista en contraste con el resto de las prendas que son neutras y de líneas simples.

Estos mocasines estilo cowboy son color blanco y canela con dibujos y cordones con flecos son de la marca Céline. Una firma francesa de cuero de alta calidad que lanzó un modelo de mocasines delicados y con aire femenino llamado Marlou.

Juliana Awada no tardó en adquirir los suyos y en presumirlos con jeans rasgados en redes sociales. Con borlas de gamuza y cordones con terminación trenzada, están revestidos en piel en su interior para que la comodidad y experiencia sea inigualable.

Aunque su precio es de 710 dólares aproximadamente, la elegancia y calidad del calzado lo valen. Eso sí son de una durabilidad a prueba de uso y una sofisticación exquisita. Basta llevarlos puestos para elevar cualquier look casual y marcar tendencia. Los detalles de confección de los mocasines de Juliana Awada son un sueño. Cuestan cerca de 710 dólares. Fuente. Céline

Varias marcas europeas ya buscaron imitarlos a precios más accesibles reemplazando algunos materiales, y pronto, seguramente lo harán en varios países de América ya que este par de estilosos mocasines promete convertirse en moda por mucho tiempo.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.