Lali Espósito usa estos productos de belleza en su rutina de skincare

Aunque no sea una celebridad que postee todo el tiempo sobre sus rutinas, Lali Espósito realiza varios pasos en su día a día para cuidar su piel o maquillarla. Salvo ocasiones específicas, la cantante afirma que prefiere el estilo natural en su makeup de todos los días, con el fin de impactar en sus apariciones con estilos más audaces.

Tampoco es fanática de usar muchos productos en su rostro, sino lo justo y necesario para mantenerla sana y brillante. La artista presentó sus productos estrella que forman parte de su rutina diaria y explicó sus razones para elegirlos ahora y siempre, durante una entrevista para Vogue España.

En primer lugar, dijo que opta por tener labios hidratados antes que maquillados. Es por esto que Lali Espósito usa todos los días un bálsamo labial firmado por la marca Laneige, específicamente, el de sabor pomelo. Este bálsamo contiene manteca de karité y manteca de murumuru, una planta amazónica que hidrata, nutre y desinflama.

Lip Glowy Balm, Laneige: 17 dólares

Si de maquillaje se trata, Lali Espósito lo resuelve con su set Gucci que lleva a todos lados. Su iluminador favorito es de Guerlain que contiene extracto de jojoba y pertenece a la colección Terracotta. Aunque este producto es parte de la línea 2019, se puede conseguir en distintas tiendas como Sephora.

Terracotta Highlighter Stick, Guerlain: 40 dólares

Y si hablamos de belleza, nunca puede faltar el perfume o al menos así lo dice Lali Espósito. La argentina está encantada con su fragancia The Only One, de Dolce&Gabbana. Explica que tiene un aroma cautivante y fuerte, y que quienes la conocen ya identifican ese perfume como parte de ella. Esta fragancia cuenta con notas a bergamota, café y vainilla lo cual lo hace muy dulce e imponente.

The Only One, Dolce&Gabbana: $44490

Estos son los tres productos que nunca pueden faltarle a Lali Espósito al comenzar su día: bálsamo labial, iluminador y perfume. ¿Cuáles son tus productos base en tu rutina?