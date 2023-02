Empieza febrero invirtiendo en el traje negro favorito de Mery del Cerro, Luli Fernández y Pía Slapka

Muchas comienzan de nuevo la rutina en febrero, ya sea porque en enero se toman sus vacaciones o porque el trabajo no es tan intenso como durante el resto del año. Por otro lado, en febrero comienzan las rebajas en nuestro país y es la oportunidad ideal para conseguir ese look que querías, pero con el plus de un descuento.

Una inversión que aconsejamos es la de comprar un traje negro. Aunque su precio no es el más accesible, es un conjunto que si cuidas, te durará muchos años. Un detalle importante es que los trajes son una de las tendencias 2023 que más se usarán, y el negro es una opción atemporal y muy versátil.

Tres modelos argentinas como Mery del Cerro, Luli Fernández y Pía Slapka se animan al traje negro y coinciden ¡en el mismo! Veamos sus opciones.

Look inspo 1: Mery del Cerro. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Mery del Cerro lo eligió en temporada de entretiempo, por lo que tuvo que añadirle un blazer a tono. En realidad, el traje solo cuenta con un chaleco sastre y pantalones holgados, por ende, puedes añadirle las prendas que desees para completarlo a tu estilo. La modelo decidió combinarlo con zapatillas deportivas rosadas y darle una vibra más canchera. ¿Qué les parece?

Look inspo 2: Luli Fernández. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Otra idea, aunque para el verano, es la de Luli Fernández. La panelista también apostó por este clásico dos piezas de chaleco y pantalones, junto con sandalias bajas marrón caramelo y bolso negro Chanel. Luli se decantó por un estilo elegante, en el que dejó que el traje se luciera por sí solo y sin añadir tantos complementos.

Look 3: Pía Slapka. Foto: Instagram @piaslapka.

Por último, Pía Slapka fue una modelo más que se sumó al grupo de las fanáticas del traje negro. La conductora optó por el deseado conjunto, añadiendo un cinto a tono y zapatillas blancas con suela track. Ella resaltó más el estilo cómodo y urbano, que muchas llevarán este 2023 de distintas formas. Súper cool.

Mery, Luli y Pía nos pasean por un recorrido de ideas para convencernos sobre la compra de un traje negro, sin siquiera tener que pensar en cómo lo combinaremos. ¿Te sumas?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!