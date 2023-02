Patricia della Giovampaola, la aristócrata italiana que tiene uno de los guardarropas más exclusivos del mundo

Si hablamos de aristocracia, los nombres que primero se nos vienen a la mente son Kate Middleton, Letizia Ortiz o Máxima de los Países Bajos. Es cierto que ellas son las mujeres más populares dentro de la aristocracia mundial, pero existen muchas más que mantienen un estilo de vida noble aunque no asistan a eventos diplomáticos o sean reconocidas por la mayoría.

Una de ellas es Patricia della Giovampaola. Patricia nació en Montepulciano, dentro de la Toscana y bajo una familia rural aristócrata, cuyo tío se casó con una mujer 14 años mayor que él y juntos se trasladaron hasta Uruguay, en donde se convirtieron en millonarios gracias la importación de automóviles Fiat. Patricia decidió ir a visitarlos al cumplir 20 años y fue allí en donde conoció a su esposo: el Príncipe Rodrigo d'Arenberg.

Ella es Patricia della Giovampaola, una de las aristócratas más fashionistas. Foto: Instagram @patriciadarenberg.

Ambos comenzaron su relación que duró 20 años, ya que en el 2007 Rodrigo murió de un infarto. Prontamente, Patricia della Giovampaola heredó todas las propiedades de su esposo y tuvo que hacerse cargo de la administración de cada una de ellas. Su dote de aristocrática no cambió e, incluso hasta hoy, la amante de la moda se traslada periódicamente a sus casas en Buenos Aires, Punta del Este, París y Miami.

Luciendo un total look fucsia de Schiaparelli, la noble posa elegante en una de sus casas. Foto: Instagram @patriciadarenberg.

Esto le exige un vestidor completo para ella en cada una de esas locaciones. Aunque la empresaria no tenga contada la cantidad de prendas que posee, sí se puede afirmar que es una de las mujeres con uno de los más grandes guardarropas de lujo en el mundo. Dentro de él, podemos encontrar diseños firmados por Oscar de la Renta, Versace, Zuhair Murad o Schiaparelli - una de sus marcas favoritas.

Y no solo se destaca por su vestidor XXL, sino también por su elegancia y porte a la hora de vestir cualquier look. Desde un vestido princesa diseñado por Marchesa hasta un clásico traje de Ralph Lauren, Patricia della Giovampaola es una aristócrata con todas las letras. Si no usa un vestido imponente, se decanta por un sensual conjunto o un traje de baño, pero en sus redes sociales son casi inexistentes fotogafías de ella llevando jeans o shorts.

Su vestidor es uno de los más deseados dentro de la aristocracia. Foto: Instagram @patriciadarenberg.

Aunque muchas veces se pone el ojo sobre las aristócratas más populares, debemos tener en cuenta que no son las únicas. Hasta podríamos decir que Patricia della Giovampaola supera en estilo (y en vestidor) a varias nobles, ya que nunca olvida ser refinada o elegante en cada aparición. ¿La conocían y sabían sobre su estilo?