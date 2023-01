Dolores Barreiro opta por estos vestidos que pueden usarse con zapatillas

Al fin llegó el verano para quedarse hasta marzo y nos da la oportunidad de ponernos las prendas más frescas, más cómodas y que nos suponen menos problemas elegir. Dentro de esos básicos de la temporada se encuentran las zapatillas. Aunque ya no podemos fijarlo en una etapa del año, sí podemos confirmar que es uno de los zapatos más elegidos.

Su comodidad y practicidad son cualidades que pocas veces encontramos en las prendas que impone la moda. Dolores Barreiro es una de las que aprovecha el verano para optar por los vestidos más versátiles que se adaptan a las zapatillas de todos los días. Aquí van los consejos de la supermodelo.

El vestido de denim es el primero en la lista de Dolores Barreiro y el más funcional para llevar con zapatillas. Foto: Instagram @dolibar.

Haciendo compras, Dolores Barreiro descubrió cuál es el vestido perfecto para usar durante todo el día y verte casual pero chic. La modelo llevó un vestido camisero de denim con mangas largas y tajo central en el bajo junto con unas alpargatas negras, gafas de sol y varios accesorios. Aunque ella no es de optar por zapatillas en sus looks, nosotras pensamos que este vestido puedes usarlo con zapatillas del color que más te guste, ya que el denim es totalmente versátil y puedes acompañarlo con diferentes tonalidades.

El vestido a rayas es otro de los fundamentales en el verano y también puedes combinarlos con zapatillas. Foto: Instagram @dolibar.

Para las que salen de la piscina o pasan algunos días de relax en la playa, les recomendamos este vestido de Dolores Barreiro. En este caso, ella optó por un diseño mini estilo ibicenco, con mangas largas, escote en V y estampado a rayas en amarillo y azul grisáceo.

Los detalles de las sandalias Birkenstock, el sombrero XXL, sus accesorios y las gafas de sol completaron el outfit relajado. Una manera de transportar este vestido a la ciudad es añadiéndole un par de zapatillas blancas o negras y un chaleco sastre largo a juego con las prendas. De esa forma, obtendrás un estilismo canchero y original.

Dolores Barreiro impone esta combinación canchera para la temporada. Foto: Instagram @dolibar.

El verano es el momento exacto en el que no podemos dejar pasar los vestidos largos y holgados. Del textil ligero que desees, estos vestidos son la salvación frente a cualquier situación o evento diurno. Dolores Barreiro eligió uno en color amarillo con sutil estampado geométrico, combinado con una bandolera marrón y sus infaltables gafas de sol.

Aunque no podemos visualizar cuál fue el zapato elegido por la influencer, pensamos que unas zapatillas realzarían el look. El hecho de sorprender en lo cotidiano es lo más simple y complicado de hacer, pero que siempre funciona. En esta oportunidad, la mayoría pensaría que este vestido combinaría con sandalias y, sin embargo, unas clásicas zapatillas blancas no son tenidas en cuenta aunque funcionarían de una manera más impactante.

Ahora que estamos comenzando un nuevo mes, toma tus zapatillas preferidas y encuentra tu vestido aliado para triunfar. ¡Inspírate en Dolores Barreiro!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!