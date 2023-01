El truco de maquillaje de Belinda para lucir una mirada radiante

Para la cantante Belinda no hay límites: no solo en cuanto a su carrera de cantante y actriz, sino también a los múltiples makeups que ha recreado para volver mucho más divertidos sus looks.

Desde los labios hasta ojos con detalles estridentes, la cantante lo ha intentado todo. Eso sí, sabe que nada dicta una mirada radiante como el uso de un maquillaje increíble.

Últimamente, se ha podido ver que la cantante optó por un maquillaje más natural que resalta su belleza y refleja su personalidad. Precisamente, en una de sus últimas publicaciones en Instagram le dio la bienvenida al 2023 con mucha luz en su rostro.

Con el tiempo se ha convertido en toda una experta en el arte “No makeup, makeup”. Todas pueden conseguir el mismo estilo de Belinda, pero lo principal es conocer el truco que tiene en el uso de sus cosméticos, los cuales logran que luzca elegante al natural.

Primero: los secretos de maquillaje de Belinda

Para la cantante es fundamental dormir lo suficiente. Antes de recrear un maquillaje natural, ella misma confesó que la clave para lucir siempre radiante es el descanso. Asimismo, contó que utiliza parches antiojeras para borrar la inflamación que queda por la mañana.

La hidratación es la base para un makeup exitoso. El primer paso de su rutina es que la piel se vea luminosa. Por eso, el toque final de su rutina de skincare se encuentra en su bruma facial.

Belinda compartió una publicación para darle la bienvenida al 2023 y su truco de maquillaje para una mirada radiante. Fuente: Instagram @belindapop

El truco de maquillaje para una mirada radiante

El gran truco de maquillaje de Belinda para conseguir una mirada radiante es que procura jugar con la luz y darle un toque de brillo a toda su piel. La clave en que crea esos destellos de luz estratégicos usando un bálsamo.

Lo aplica en ciertas áreas del rostro como, por ejemplo, la parte alta de las mejillas, la punta de la nariz y el centro de la frente; y nunca utiliza productos pesados. Solo emplea un corrector adecuado y sutil dando como resultado un rostro "al natural".

El equilibrio para ella lo es todo, por es decide maquillarse con cosméticos muy cargados en los ojos, intenta mantener los labios en un tono neutro o simplemente solo aplicar brillo labial.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.