Los 3 looks más infartantes de Shakira en 2022 para usar durante todo enero

Shakira (45) tiene los looks más infartantes del 2022. La artista siempre fue conocida por su estilo único y su habilidad para combinar diferentes elementos de moda de manera arriesgada y atractiva.

Si bien durante este año estuvo muy mal por su separación, pronto renació, sacó éxitos como “Te felicito“ y “Monotonía“, y no dejó de brillar ante las cámaras.

Y aunque durante casi estos últimos 365 días la colombiana la rompió con atuendos increíbles, no podemos dejar de recordar que su manera de vestir a lo largo de los años ha dejado una lista de diseños icónicos.

Como el vestido de cuero con falda larga y ondulada que lució en el Super Bowl del 2020, un atuendo que se convirtió en uno de los más emblemáticos y confirmó su habilidad para mezclar elementos atrevidos y sensuales con un toque de elegancia.

O la prenda de encaje rojo que vistió en los Latin Grammy Awards del 2018, un outfit legendario que dejó a todos con la boca abierta y volvió a demostrar que la bailarina no tiene miedo de arriesgarse con su estilo y destacar en la alfombra roja.

En cuanto a los conjuntos infartantes que eligió durante el 2022, vale la pena detenerse en tres en particular. Los analizamos.

Tres looks infartantes de Shakira para brillar en enero

Une tendencias: mono glitter con flecos y escote corazón strapless

Este increíble mono con pantalones al cuerpo y escote strapless corazón fue parte de una producción que la cantante hizo para revista Elle donde se la vio espléndida.

La tendencia 2022 a las monoprendas fue elevada a otro nivel cuando se le sumó la moda de los flecos, otro hit de temporada que recorría el contorno de toda la pieza.

Además, el mono negro de Shakira fue confeccionado en tela glitter con detalles de lentejuelas en el mismo tono para darle brillo y estilizar toda la figura. Además, le sumó sandalias de tira con tacones altos, ¡una bomba!

Con un escote profundo y hombros al descubierto, cualquier pieza inspirada en estos detalles de diseño será un éxito asegurado para tus eventos. Elegante, femenino y potente: el look de Shakira para revista Elle. Fuente. Instagram @shakira

Alfombra roja: un look infalible en nude y transparencias

La combinación del vestido nude transparente con encaje de brillos ha sido una de las tendencias fuertes del 2022 y, por supuesto, Shakira lo confirmó.

Este vestido de mangas largas y cuello cerrado es perfecto para sumar elegancia a la propuesta del atuendo superpuesto entre transparencias, forro nude y brillos: una combinación súper favorecedora para lucir la increíble figura que tiene la colombiana.

Recurre a esta combinación, ¡es infalible! Nude, transparencias y encaje glitter: una tendencia que Shakira llevó a otro nivel. Fuente. Instagram @shakira

Vestido de lentejuelas en gris grafito

El último de los conjuntos para acertar basados en las tendencias del 2022 es el que compartió cuando contó lo creativa que se sentía en aquel momento al acudir al estudio, a punto de terminar lo que serían sus nuevos éxitos.

Con esta postal compartió en redes sociales que estaba por lanzar los temas que luego fueron un furor, y sus fans no tardaron en comentar lo hermosa que se veía, algo que no podemos negar ya que es muy cierto.



El modelo de vestido midi con tajo lateral y de lentejuelas cuadradas en color humo no solo fue un hit de este año que seguiremos viendo en 2023, sino que además es ideal si tienes un evento en enero, ya que no fallarás con este aire glam, melena suelta y grandes pendientes, tal como lo llevó Shakira. Vestido midi con tajo lateral y lentejuelas cuadradas en gris grafito: un estilo disco que Shakira llevó como ninguna en 2022. Fuente. Instagram @shakira

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.