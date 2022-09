Prepara estos exfoliantes corporales en casa

Preparar un exfoliante corporal natural en casa es más simple de lo que crees. Y colaborará a tener la piel radiante, tersa y jugosa como siempre la haz querido ¡Revela una piel increíble!

Tu exfoliante natural corporal puede estar hecho de café. Fuente. evarogado.com

El secreto de una piel bien hidratada es la correcta exfoliación

Muchas veces nos encontramos con una piel agrietada, reseca y no comprendemos por qué si colocamos cremas y realizamos las rutinas de cuidado. En ocasiones, ocurre que para que la piel absorba los nutrientes e hidratantes debe estar impecable, libre de células muertas, impurezas, restos de maquillaje. etc y no es así.

Por eso, un exfoliante corporal natural puede hacer mucho por la apariencia de la piel. Luego de ser exfoliada, la piel se encuentra en el momento óptimo para recibir cremas hidratantes o aceites nutritivos y podrá absorber el producto al máximo.

Los mejores trucos beauty son a base de productos naturales. Fuente. Instyle

Exfoliantes corporales naturales: lo que hay que saber

Un exfoliante apunta a realizar un ligero pulido en la capa superficial de la piel que barra con las impurezas de todo el cuerpo. Además de mejorar instantáneamente el aspecto por promover el riego sanguíneo, activa la regeneración y prepara la piel para ser hidratada: la absorción de cualquier producto que apliquemos luego de exfoliar será óptima.

Así, tu piel se verá lisa, suave, radiante y jugosa. Por supuesto, lo mejor es realizar el exfoliado corporal con los ingredientes más naturales posibles para evitar llevar químicos a tu organismo que por contacto pueden irritar o traer efectos no deseados.

Los exfoliantes que regala la naturaleza

Entre los mejores ingredientes que puedes utilizar para exfoliar tu piel se encuentra el azúcar de cualquier tipo: morena, blanca o de mascabo. Su textura resulta perfecta para eliminar fácilmente las células muertas y pulir la piel hasta sacarle todo su brillo sin lastimarla.

La avena molida también funciona de la misma manera, y es aún mejor para pieles sensibles por su textura ligera y más suave que el azúcar. La sal o el café molido también son aptos para este fin.

En base a estos productos granulados que actuarán de exfoliantes puedes mezclarlos con otros para crear un producto de consistencia aceitosa o cremosa, según te guste; puede ser aceites que ayuden a hidratar la piel en el mismo acto como aceite de coco o aceite de rosa mosqueta. También puedes usar miel.

Por último, puedes agregar alguna esencia como unas gotas de limón, unas gotas de esencia de lavanda, menta o vainilla que además dejará toda la piel con aroma agradable y de paso, llevas sus propiedades astringentes y llenas de vitaminas a tu piel.

¿Lista para hidratar tu piel con tu crema corporal regular y recibir todos sus beneficios luego de prepararla con exfoliante hecho en casa?

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.

